Как пишут СМИ, которые были на заседании Шевченковского районного суда Киева 27 октября, по меньшей мере, два месяца Коломойский будет в следственном изоляторе – то есть до 2 декабря 2023 года. Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак.

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Коломойского будут содержать под стражей

Собственно, прокурор ходатайствовал о продолжении содержания олигарха в изоляторе временного содержания Службы безопасности. Однако речь шла в его заявлении и об альтернативе в виде залога более 3,8 миллиарда гривен.

В то же время адвокаты Коломойского отмечали изменение меры пресечения на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области. Защита заявляла о неудовлетворительном состоянии здоровья олигарха.

Судья, согласовав разглашение медицинских данных с Коломойским, зачитала медицинское заключение от 26 октября, в котором указан значительный список хронических болезней Коломойского и рекомендованное пребывание под наблюдением врача,

– пишут журналисты из зала суда.

Заметим, что перед президиумом судей выступил врач Алексей Паранько. Он подтвердил указанные диагнозы на основе анализов и обследований олигарха. В ответ суд обязал руководителя изолятора обеспечить надлежащее лечение бизнесмена и медицинские обследования для него.

Обратите внимание! Судья отказала в ходатайстве о передаче Коломойского на поруки. Такое желание во время заседания выразили народные депутаты Сергей Демченко и Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, бизнес-партнер Коломойского Игорь Диденко, военный Сергей Якименко и СЕО "1+1 Медиа" Ярослав Пахольчук.

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Вспомним, что Игорь Коломойский на днях отдал права на медиахолдинг "1+1". Теперь ими будет обладать управление трудового коллектива. Ответственный – действующий генеральный директор компании, сейчас это Ярослав Пахольчук.

Кроме того, важно, что подозревают олигарха в завладении 5,8 миллиарда гривен. Перед тем ему вручили другое подозрение в завладении 9,2 миллиарда принадлежавших банку.