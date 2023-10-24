Це вже вдруге суддя відмовився відпустити Коломойського на поруки. Суд також відмовив захисту Коломойського у проханні змінити запобіжний захід. Відповідну ухвалу оголосила слідчий суддя Інна Міхєєва.

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Узагалі на суді було близько 10 людей, які були готові взяти на поруки Коломойського, але суд заслухав тільки трьох. Зокрема, телеведучу Аллу Мазур, головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуеля Камінецького та народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Демченка.

Усі троє позитивно охарактеризували особистість Коломойського.

Виступаючи під час засідання, Алла Мазур зазначила, що "процедура суду передбачає різні запобіжні заходи", і вдруге заявила про свою готовність взяти Коломойського на поруки.

Я приєднуюся до групи поручителів, які просять суд про пом'якшення запобіжного заходу і обіцяють, що Ігор Валерійович прибуватиме на засідання суду за першої ж потреби,

— сказала Мазур.

Алла Мазур виступила із проханням взяти на поруки Коломойського:

Важливо. Суд залишив запобіжний захід Коломойському без змін – перебування під вартою з правом внести 3,8 мільярда гривень застави.

Що цьому передувало

Сьогодні, 25 жовтня, у Шевченківському районному суді міста Києва пройшов розгляд справи Ігоря Коломойського, адвокати подавали клопотання про зміну запобіжного заходу бізнесмена зі тримання під вартою на нічний домашній арешт через погіршення стану його здоров'я.

Суд у клопотанні захисту відмовив. Водночас, зобов'язав забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

Також суд ухвалив у зв'язку з погіршенням стану здоров'я Коломойського організувати Коломойському надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування з урахуванням наявності хронічних захворювань у Коломойського відповідно до раніше призначеного лікування.

Під час судового засідання адвокати Коломойського повідомили про погіршення стану здоров'я їхнього підзахисного. Зокрема, зазначалось, що йому не надавались систематично ліки, необхідні для подолання негативних наслідків від панкреатиту і цукрового діабету.

Також у нирках Коломойського з'явився камінь.

У чому підозрюють Коломойського