Больше не ночной домашний арест: нардепу Тищенко смягчили меру пресечения
- 9 октября нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко смягчили меру пресечения.
- Мужчин обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.
В четверг, 9 октября, в Шевченковском райсуде Днепра состоялось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко. Им изменили меру пресечения.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Напомним, ранее мужчины были под ночным домашним арестом.
Смотрите также Это было ужасно, – Эктор Хименес-Браво вспомнил работу со скандальным Тищенко на "МастерШеф"
Какую меру пресечения избрали для Тищенко?
Тищенко и Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" ГУР МОУ Дмитрия Мазохи.
На заседании суда 9 октября должны были исследовать протокол и видеозапись обыска в квартире депутата. Интересно, что фигуранты присоединились онлайн в режиме видеоконференции.
В конце концов, мужчинам смягчили меры пресечения – ночной домашний арест заменили личным обязательством сроком на два месяца, до 9 декабря.
Суд по делу Тищенко и Писаренко 9 октября 2025 года / Фото Суспильного
Следующее заседание состоится 10 ноября.
Интересно! Недавно в своих соцсетях Тищенко распространил видео с бабушкой родом из Святошинского района Киева. На нем нардеп подарил пожилой женщине "кравчучку" и заметил: "Должности – все это временно. Важно, чтобы было, чем гордиться после них".
В чем обвиняют нардепа?
Ранее в соцсетях распространили снятое в Днепре видео, на котором люди в балаклавах удерживают мужчину в штатском прямо на улице. Позже появились кадры с началом конфликта, а на них – Тищенко.
25 июня 2024 года стало известно, что нардепу вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.
В декабре 2024 года правоохранители завершили расследование инцидента и направили дело в суд. Тогда в ГБР отметили, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.