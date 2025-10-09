У четвер, 9 жовтня, у Шевченківському райсуді Дніпра відбулося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їм змінили запобіжний захід.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Нагадаємо, раніше чоловіки були під нічним домашнім арештом.

Який запобіжний захід обрали Тищенку?

Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ Дмитра Мазохи.

На засіданні суду 9 жовтня мали дослідити протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата. Цікаво, що фігуранти доєдналися онлайн у режимі відеоконференції.

Зрештою, чоловікам пом'якшили запобіжні заходи – нічний домашній арешт замінили особистим зобов'язанням строком на два місяці, до 9 грудня.



Суд у справі Тищенка та Писаренка 9 жовтня 2025 року / Фото Суспільного

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Цікаво! Нещодавно у своїх соцмережах Тищенко поширив відео з бабусею родом зі Святошинського району Києва. На ньому нардеп подарував літній жінці "кравчучку" та зауважив: "Посади – все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них".

У чому звинувачують нардепа?