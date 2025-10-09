Більше не нічний домашній арешт: нардепу Тищенкові пом'якшили запобіжний захід
- 9 жовтня нардепу Миколі Тищенкові та експоліцейському Богдану Писаренкові пом'якшили запобіжний захід.
- Чоловіків обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.
У четвер, 9 жовтня, у Шевченківському райсуді Дніпра відбулося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їм змінили запобіжний захід.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Нагадаємо, раніше чоловіки були під нічним домашнім арештом.
Який запобіжний захід обрали Тищенку?
Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МОУ Дмитра Мазохи.
На засіданні суду 9 жовтня мали дослідити протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата. Цікаво, що фігуранти доєдналися онлайн у режимі відеоконференції.
Зрештою, чоловікам пом'якшили запобіжні заходи – нічний домашній арешт замінили особистим зобов'язанням строком на два місяці, до 9 грудня.
Суд у справі Тищенка та Писаренка 9 жовтня 2025 року / Фото Суспільного
Наступне засідання відбудеться 10 листопада.
У чому звинувачують нардепа?
Раніше в соцмережах розповсюдили зняте в Дніпрі відео, на якому люди в балаклавах утримують чоловіка в цивільному просто на вулиці. Згодом з'явилися кадри з початком конфлікту, а на них – Тищенко.
25 червня 2024 року стало відомо, що нардепові вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.
У грудні 2024 року правоохоронці завершили розслідування інциденту та скерували справу до суду. Тоді в ДБР зазначили, що санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.