Смертельное ДТП в Киеве: новые детали в деле работника прокуратуры Молочного, сбившего женщину
- Андрей Молочный, работник прокуратуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21 июля сбил женщину в Киеве, которая впоследствии умерла.
- Суд 16 сентября оставил Молочного под стражей до 20 октября, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения.
В Киеве 16 сентября в Шевченковском районном суде состоялось рассмотрение дела о переизбрании меры пресечения для Андрея Молочного. Автомобиль, за рулем которого он был, 19 июля выехал на тротуар в пешеходной зоне в Голосеевском районе столицы и сбил женщину, которая умерла в больнице.
Ведущая 24 Канала Яна Богуславская рассказала о деталях судебного заседания. Также она отметила, что Андрей Молочный во время дорожно-транспортного происшествия был пьян.
Как проходило судебное заседание по делу Молочного?
По результатам экспертизы в крови Молочного нашли 1,77 промилле алкоголя. Это является отягчающим аргументом для стороны обвинения.
В суде заслушали сторону прокуратуры и сторону защиты Андрея Молочного. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы ему предоставили возможность внести залог.
Прокуратура же отмечала, что нетрезвое состояние и попытки Молочного скрыться с места происшествия после того, как он сбил пешехода, являются весомыми аргументами, чтобы оставить его под стражей на время досудебного расследования и установления всех обстоятельств этого дела.
Сторона обвинения считает, что Молочный может совершать действия, направленные на сокрытие от органов досудебного расследования до суда во избежание привлечения к уголовной ответственности. Поскольку и после совершения дорожно-транспортных событий, он, несмотря на свою обязанность оставаться на месте, оставил его. Уже в то время он осознавал, что могут наступить соответствующие последствия, и он может быть привлечен к ответственности,
– отметила обвинительница.
Поэтому прокуратура считает меру пресечения для Молочного в виде содержания под стражей без определения размера залога "единственной, которая способна обеспечить надлежащее поведение подозреваемого". Сторона обвинения попросила суд продлить срок действия меры пресечения в пределах срока досудебного расследования.
Заседание по делу Андрея Молочного в Шевченковском суде Киева / скриншоты видео
В то же время сторона защиты Андрея Молочного заявила, что большинство аргументов обвинения являются свободными домыслами, которые пока не доказаны фактами. В частности, об избежании ответственности и исчезновении с места происшествия.
Адвокат отметил, что Молочный был вынужден уехать с места ДТП из-за того, что его жизни угрожали пятеро рядовых граждан, которые стали свидетелями этой аварии, и они на него пытались наброситься. Поэтому он должен был покинуть место преступления, чтобы уберечь себя.
Сам Молочный отметил, что он ранее не был судим и не имеет даже административных дел о нарушении правил дорожного движения. А это означает, что репутационно он может утверждать, что не будет совершать подобных поступков в будущем, если ему позволят изменить меру пресечения – на залог или домашний арест.
Обратите внимание! После смертельного ДТП в сети появилась информация, что подозреваемый в ее совершении, вероятно, является сыном резидента Comedy Club и актера комедийного сериала "Файна Юкрайна" Андрея Молочного. Он имеет пророссийскую позицию, и по данным журналиста Константина Андриюка, переехал в Россию.
Однако стоит взглянуть на это заявление внимательнее, потому что как рассказала ведущая 24 Канала, она была в Шевченковском суде несколькими днями ранее для того, чтобы узнать об административном деле, которое существует в расписании суда. Его перенесли, потому что Молочный находится в СИЗО. Однако существует административное производство как раз за нарушение правил дорожного движения.
Когда я спросила у помощницы судьи, которая слушает это дело, касается ли это какого-то уголовного производства в отношении Андрея Молочного, она ответила, что это другое дело. Поэтому, или Молочный говорит неправду, и действительно существует административное производство, которое касается именно другого ДТП по 124 статье Административного кодекса, или же мы имеем сейчас какое-то призрачное слушание. Однако оно существует в Шевченковском суде,
– отметила Яна Богуславская.
Также в судебном зале присутствовала невеста Андрея Молочного. На условиях анонимности она пообщалась с 24 Каналом и рассказала, что для нее это очень тяжелый период. Сейчас она ходатайствует о возможности общения с Молочным. До этого полтора месяца у них не было контактов, и из-за всех этих событий она сильно переволновалась.
А по решению судьи Шевченковского суда Литвин, Андрей Молочный до 20 октября будет находиться в СИЗО. Ему не изменили меру пресечения, несмотря на аргументы защиты.
Что известно о смертельном ДТП с участием Андрея Молочного?
- В Киеве вечером 19 июля работник прокуратуры Андрей Молочный на улице Большой Васильковской на скорости выехал на пешеходную зону и сбил женщину.
- Он сразу пытался скрыться с места аварии, однако его задержали прохожие. Оказалось, что мужчина был пьян. Пострадавшая женщина 20 июля умерла в больнице.
- Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что решил возглавить обвинение, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности Офиса генпрокурора". Также он назвал это ДТП "стыд для нашей системы (прокуратуры – 24 Канал)".
- Шевченковский районный суд Киева 21 июля отправил Молочного под стражу на 60 суток.