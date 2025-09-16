В Киеве 16 сентября в Шевченковском районном суде состоялось рассмотрение дела о переизбрании меры пресечения для Андрея Молочного. Автомобиль, за рулем которого он был, 19 июля выехал на тротуар в пешеходной зоне в Голосеевском районе столицы и сбил женщину, которая умерла в больнице.

Ведущая 24 Канала Яна Богуславская рассказала о деталях судебного заседания. Также она отметила, что Андрей Молочный во время дорожно-транспортного происшествия был пьян.

Как проходило судебное заседание по делу Молочного?

По результатам экспертизы в крови Молочного нашли 1,77 промилле алкоголя. Это является отягчающим аргументом для стороны обвинения.

В суде заслушали сторону прокуратуры и сторону защиты Андрея Молочного. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы ему предоставили возможность внести залог.

Прокуратура же отмечала, что нетрезвое состояние и попытки Молочного скрыться с места происшествия после того, как он сбил пешехода, являются весомыми аргументами, чтобы оставить его под стражей на время досудебного расследования и установления всех обстоятельств этого дела.

Сторона обвинения считает, что Молочный может совершать действия, направленные на сокрытие от органов досудебного расследования до суда во избежание привлечения к уголовной ответственности. Поскольку и после совершения дорожно-транспортных событий, он, несмотря на свою обязанность оставаться на месте, оставил его. Уже в то время он осознавал, что могут наступить соответствующие последствия, и он может быть привлечен к ответственности,

– отметила обвинительница.

Поэтому прокуратура считает меру пресечения для Молочного в виде содержания под стражей без определения размера залога "единственной, которая способна обеспечить надлежащее поведение подозреваемого". Сторона обвинения попросила суд продлить срок действия меры пресечения в пределах срока досудебного расследования.

В то же время сторона защиты Андрея Молочного заявила, что большинство аргументов обвинения являются свободными домыслами, которые пока не доказаны фактами. В частности, об избежании ответственности и исчезновении с места происшествия.

Адвокат отметил, что Молочный был вынужден уехать с места ДТП из-за того, что его жизни угрожали пятеро рядовых граждан, которые стали свидетелями этой аварии, и они на него пытались наброситься. Поэтому он должен был покинуть место преступления, чтобы уберечь себя.

Сам Молочный отметил, что он ранее не был судим и не имеет даже административных дел о нарушении правил дорожного движения. А это означает, что репутационно он может утверждать, что не будет совершать подобных поступков в будущем, если ему позволят изменить меру пресечения – на залог или домашний арест.

Обратите внимание! После смертельного ДТП в сети появилась информация, что подозреваемый в ее совершении, вероятно, является сыном резидента Comedy Club и актера комедийного сериала "Файна Юкрайна" Андрея Молочного. Он имеет пророссийскую позицию, и по данным журналиста Константина Андриюка, переехал в Россию.

Однако стоит взглянуть на это заявление внимательнее, потому что как рассказала ведущая 24 Канала, она была в Шевченковском суде несколькими днями ранее для того, чтобы узнать об административном деле, которое существует в расписании суда. Его перенесли, потому что Молочный находится в СИЗО. Однако существует административное производство как раз за нарушение правил дорожного движения.

Когда я спросила у помощницы судьи, которая слушает это дело, касается ли это какого-то уголовного производства в отношении Андрея Молочного, она ответила, что это другое дело. Поэтому, или Молочный говорит неправду, и действительно существует административное производство, которое касается именно другого ДТП по 124 статье Административного кодекса, или же мы имеем сейчас какое-то призрачное слушание. Однако оно существует в Шевченковском суде,

– отметила Яна Богуславская.

Также в судебном зале присутствовала невеста Андрея Молочного. На условиях анонимности она пообщалась с 24 Каналом и рассказала, что для нее это очень тяжелый период. Сейчас она ходатайствует о возможности общения с Молочным. До этого полтора месяца у них не было контактов, и из-за всех этих событий она сильно переволновалась.

А по решению судьи Шевченковского суда Литвин, Андрей Молочный до 20 октября будет находиться в СИЗО. Ему не изменили меру пресечения, несмотря на аргументы защиты.

Что известно о смертельном ДТП с участием Андрея Молочного?