У Києві 16 вересня у Шевченківському районному суді відбувся розгляд справи щодо переобрання запобіжного заходу для Андрія Молочного. Автомобіль, за кермом якого він був, 19 липня виїхав на тротуар у пішохідній зоні у Голосіївському районі столиці та збив жінку, яка померла в лікарні.

Ведуча 24 Каналу Яна Богуславська розповіла про деталі судового засідання. Також вона зазначила, що Андрій Молочний під час дорожньо-транспортної пригоди був на підпитку.

Як відбувалось судове засідання по справі Молочного?

За результатами експертизи в крові Молочного знайшли 1,77 проміле алкоголю. Це є обтяжувальним аргументом для сторони обвинувачення.

В суді заслухали сторону прокуратури та сторону захисту Андрія Молочного. Адвокати клопотали про те, щоб йому надали можливість внести заставу.

Прокуратура ж зазначала, що нетверезий стан і намагання Молочного зникнути з місця події після того, як він збив пішохідку, є вагомими аргументами, щоб залишити його під вартою на час досудового розслідування і встановлення всіх обставин цієї справи.

Сторона обвинувачення вважає, що Молочний може вчиняти дії, направлені на переховування від органів досудового розслідування до суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки і після вчинення дорожньо-транспортних подій, він, незважаючи на свій обов'язок залишатися на місці, залишив його. Вже на той час він усвідомлював, що можуть настати відповідні наслідки, і він може бути притягнутий до відповідальності,

– зазначила обвинувачка.

Тому прокуратура вважає запобіжний захід для Молочного у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави "єдиним, який здатний забезпечити належну поведінку підозрюваного". Сторона обвинувачення попросила суд продовжити строк дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

Водночас сторона захисту Андрія Молочного заявила, що більшість аргументів обвинувачення є вільними додумами, які наразі не доведені фактами. Зокрема, про уникнення відповідальності та зникнення з місця події.

Адвокат зазначив, що Молочний був вимушений поїхати з місця ДТП через те, що його життю загрожували п'ятеро пересічних громадян, які стали свідками цієї аварії, і вони на нього намагалися накинутися. Тому він мав залишити місце злочину, щоб вберегти себе.

Сам Молочний наголосив, що він раніше не був судимим та не має навіть адміністративних справ щодо порушення правил дорожнього руху. А це означає, що репутаційно він може стверджувати, що не буде здійснювати подібних вчинків у майбутньому, якщо йому дозволять змінити запобіжний захід – на заставу або домашній арешт.

Зверніть увагу! Після смертельного ДТП у мережі з'явилась інформація, що підозрюваний у її скоєнні, імовірно, є сином резидента Comedy Club та актора комедійного серіалу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного. Він має проросійську позицію, та за даними журналіста Костянтина Андріюка, переїхав до Росії.

Проте варто поглянути на цю заяву уважніше, тому що як розповіла ведуча 24 Каналу, вона була у Шевченківському суді кількома днями раніше для того, щоб дізнатися про адміністративну справу, яка є в розкладі суду. Її перенесли, тому що Молочний перебуває в СІЗО. Проте існує адміністративне провадження якраз за порушення правил дорожнього руху.

Коли я запитала у помічниці судді, яка слухає цю справу, чи стосується це якогось кримінального провадження щодо Андрія Молочного, вона відповіла, що це інша справа. Тож, або Молочний говорить неправду, і дійсно існує адміністративне провадження, яке стосується саме іншого ДТП за 124 статтею Адміністративного кодексу, або ж ми маємо наразі якесь примарне слухання. Однак воно існує в Шевченківському суді,

– наголосила Яна Богуславська.

Також у судовій залі була присутня наречена Андрія Молочного. На умовах анонімності вона поспілкувалася з 24 Каналом та розповіла, що для неї це дуже важкий період. Наразі вона має клопотання щодо можливості спілкування з Молочним. До цього півтора місяця у них не було контактів, і через всі ці події вона сильно перехвилювалась.

А за рішенням судді Шевченківського суду Литвин, Андрій Молочний до 20 жовтня перебуватиме в СІЗО. Йому не змінили запобіжний захід, попри аргументи захисту.

Що відомо про смертельне ДТП за участю Андрія Молочного?