ВСУ освободили Сухецкое: показываем этот населенный пункт на карте

25 октября стало известно, что украинская армия освободила село Сухецкое Донецкой области. Во время штурмовых действий ВСУ удалось ликвидировать много оккупантов, кроме того, пополнился обменный фонд.

Где именно расположено Сухецкое на карте, показывает 24 Канал.

Где расположено Сухецкое?

Сухецкое – это село Мирноградской городской общины Покровского района Донецкой области. Оно граничит с городами Родинское и Белицкое и селом Суворово Добропольского района. До Покровска из Сухецкого – более 10 километров.

В этом небольшом населенном пункте, согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год проживало всего 15 человек.

Ранее вблизи села функционировала шахта "Родинская", угольная компания "Краснолиманская" и обогатительная фабрика "Краснолиманская".

Где расположено село Сухецкое: смотрите на карте

Что известно об освобождении Сухецкого?