ЗСУ звільнили Сухецьке: показуємо цей населений пункт на карті

25 жовтня стало відомо, що українська армія звільнила село Сухецьке Донецької області. Під час штурмових дій ЗСУ вдалося ліквідувати багато окупантів, окрім того, поповнився обмінний фонд.

Де саме розташоване Сухецьке на карті, показує 24 Канал.

Де розташоване Сухецьке?

Сухецьке – це село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області. Воно межує з містами Родинське і Білицьке та селом Суворове Добропільського району. До Покровська з Сухецького – понад 10 кілометрів.

У цьому невеликому населеному пункті, згідно з відкрити даними, станом на 2017 рік проживало всього 15 осіб.

Раніше поблизу села функціонувала шахта "Родинська", вугільна компанія "Краснолиманська" та збагачувальна фабрика "Краснолиманська".

Де розташоване село Сухецьке: дивіться на карті

Що відомо про звільнення Сухецького?