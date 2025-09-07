В воскресенье, 7 сентября, российский беспилотник атаковал центр Сум. Вследствие очередного вражеского удара было повреждено здание Сумской областной военной администрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Какие последствия удара по Сумах?

Олег Григоров рассказал, что российский ударный дрон снова атаковал площадь Независимости в центре Сум.

В результате действий врага ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Отмечается, что ее доставили в больницу, сейчас медики обследуют пострадавшую.

Около 13:30 стало известно, что количество пострадавших возросло до четырех. Ранения получил 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата произошла стрессовая реакция после взрыва. Позже за помощью к медикам также обратился 30-летний мужчина.

Повреждено здание Сумской ОВА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки,

– написал Григоров.

В ОВА добавили, что угроза повторных ударов сохраняется и призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

