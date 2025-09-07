Укр Рус
24 Канал Новини України У Сумах російський дрон атакував будівлю ОВА: є постраждалі
7 вересня, 16:11
3

У Сумах російський дрон атакував будівлю ОВА: є постраждалі

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російський безпілотник атакував Суми, пошкодивши будівлю Сумської обласної військової адміністрації в центрі міста.
  • Наразі відомо про чотирьох постраждалих, місцева влада попереджає про загрозу повторних ударів.

У неділю, 7 вересня, російський безпілотник атакував центр Сум. Внаслідок чергового ворожого удару була пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Читайте також "Росія не хоче миру", "терор стає нахабнішим": як в Європі реагують на масовану атаку по Україні 

Які наслідки удару по Сумах?

Олег Григоров розповів, що російський ударний дрон знову атакував площу Незалежності в центрі Сум.

Внаслідок дій ворога поранення зазнала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Зазначається, що її доставили до лікарні, наразі медики обстежують постраждалу.

Близько 13:30 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранень зазнав 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата сталася стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків також звернувся 30-річний чоловік.

Пошкоджена будівля Сумської ОВА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки, 
– написав Григоров.

В ОВА додали, що загроза повторних ударів зберігається та закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Які наслідки ворожої атаки в Сумах: дивіться відео

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару

  • В ніч на 7 вересня російські війська застосували 823 засоби повітряного нападу – безпілотники, крилаті та балістичні ракети. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль. 
     

  • Під основним ударом був Київ: ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Через загоряння й руйнування житлових будинків є загиблі та поранені. Відомо про двох загиблих. У Святошинському районі жертвами стали молода жінка та двомісячна дитина.
     

  • Цієї ночі ворожа армія також завдала масованого удару по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Внаслідок удару там фіксують пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.