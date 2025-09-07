У Сумах російський дрон атакував будівлю ОВА: є постраждалі
- Російський безпілотник атакував Суми, пошкодивши будівлю Сумської обласної військової адміністрації в центрі міста.
- Наразі відомо про чотирьох постраждалих, місцева влада попереджає про загрозу повторних ударів.
У неділю, 7 вересня, російський безпілотник атакував центр Сум. Внаслідок чергового ворожого удару була пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Читайте також "Росія не хоче миру", "терор стає нахабнішим": як в Європі реагують на масовану атаку по Україні
Які наслідки удару по Сумах?
Олег Григоров розповів, що російський ударний дрон знову атакував площу Незалежності в центрі Сум.
Внаслідок дій ворога поранення зазнала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Зазначається, що її доставили до лікарні, наразі медики обстежують постраждалу.
Близько 13:30 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Поранень зазнав 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата сталася стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків також звернувся 30-річний чоловік.
Пошкоджена будівля Сумської ОВА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки,
– написав Григоров.
В ОВА додали, що загроза повторних ударів зберігається та закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Які наслідки ворожої атаки в Сумах: дивіться відео
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару
В ніч на 7 вересня російські війська застосували 823 засоби повітряного нападу – безпілотники, крилаті та балістичні ракети. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль.
Під основним ударом був Київ: ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Через загоряння й руйнування житлових будинків є загиблі та поранені. Відомо про двох загиблих. У Святошинському районі жертвами стали молода жінка та двомісячна дитина.
Цієї ночі ворожа армія також завдала масованого удару по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Внаслідок удару там фіксують пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.