Света будет больше: в правительстве обещают позитивные изменения

Юлия Свириденко 16 декабря заявила, что больше украинцев будет со светом. Кабинет министров нашел возможность сократить графики отключений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Смотрите также Такое оборудование никто не производит: как партнеры могут помочь энергосистеме Украины

Почему света будет больше, а отключений – меньше?

Премьер-министр рассказала, что провела совещание с главами областных военно-гражданских администраций. Обсуждали выполнение решения правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры.

По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности,

– обнадежила Свириденко.

Чиновница объяснила, что из списков убирали две категории – потребителей мощностью менее 100 кВт и те объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

Потребителей сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, переведут на графики отключений по общему порядку.

Выполнение решения будут контролировать Минэнерго вместе с Госэнергонадзором.

А больницы тоже отключат?

Свириденко напомнила, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Какая ситуация в энергетике Украины сейчас?