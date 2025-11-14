Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики принял решение по Гринчук
- В пятницу, 14 ноября, Комитет по вопросам энергетики поддержал увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
- Решение об увольнении связано с "конфликтом интересов", его поддержал 21 член комитета.
В пятницу, 14 ноября, Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Какое решение приняли по Гринчук?
Светлана Гринчук присоединилась к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в онлайн-формате.
Чиновница заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы. По ее словам, она не принимала никаких незаконных решений и не выполняла никаких поручений, кроме официальных задач своего руководства.
По результатам заседания профильный комитет принял решение.
Уволить Светлану Гринчук с должности Министра энергетики рекомендует Верховной Раде Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,
– говорится в сообщении.
Итак, народные депутаты поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке руководительницы Минэнерго.
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что это решение связано с "конфликтом интересов", его поддержал 21 член комитета.
Коррупция в энергетике и Светлана Гринчук: что известно?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализует вместе с САП. Организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич.
Уже после первых "пленок Миндича" в Верховной Раде потребовали отставки Светланы Гринчук, обвинив ее в том, что коррупционную схемы прокручивали за ее спиной, а она то ли ничего не знала, то ли покрывала коррупцию.
Уже 12 ноября Светлана Гринчук самостоятельно решила написать заявление об увольнении с должности. По ее словам, этот пост никогда не был для нее целью, а закон она ни разу не нарушила.