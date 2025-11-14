Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики принял решение по Гринчук

В пятницу, 14 ноября, Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Читайте также Связь с Галущенко и громкая отставка: кто такая Светлана Гринчук и какова ее роль в скандале с хищениями в энергетике

Какое решение приняли по Гринчук?

Светлана Гринчук присоединилась к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в онлайн-формате.

Чиновница заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы. По ее словам, она не принимала никаких незаконных решений и не выполняла никаких поручений, кроме официальных задач своего руководства.

По результатам заседания профильный комитет принял решение.

Уволить Светлану Гринчук с должности Министра энергетики рекомендует Верховной Раде Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,

– говорится в сообщении.

Итак, народные депутаты поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке руководительницы Минэнерго.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что это решение связано с "конфликтом интересов", его поддержал 21 член комитета.

Коррупция в энергетике и Светлана Гринчук: что известно?