Комітет Верховної Ради з питань енергетики ухвалив рішення щодо Гринчук

У п'ятницю, 14 листопада, Комітет з питань енергетики підтримав подання прем'єр-міністерки щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Яке рішення ухвалили щодо Гринчук?

Світлана Гринчук приєдналася до засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в онлайн-форматі.

Посадовиця заявила про готовність співпрацювати за правоохоронними органами та відповісти на всі запитання. За її словами, вона не ухвалювала жодних незаконних рішень і не виконувала жодних доручень, окрім офіційних завдань свого керівництва.

За результатами засідання профільний комітет ухвалив рішення.

Звільнити Світлану Гринчук з посади Міністра енергетики рекомендує Верховній Раді Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,

– йдеться в повідомленні.

Отже, народні депутати підтримали подання прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко щодо відставки очільниці Міненерго.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що це рішення пов'язане з "конфліктом інтересів", його підтримав 21 член комітету.

Корупція в енергетиці та Світлана Гринчук: що відомо?