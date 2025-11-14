Комітет Верховної Ради з питань енергетики ухвалив рішення щодо Гринчук
- У п'ятницю, 14 листопада, Комітет з питань енергетики підтримав звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.
- Рішення про звільнення пов'язане з "конфліктом інтересів", його підтримав 21 член комітету.
У п'ятницю, 14 листопада, Комітет з питань енергетики підтримав подання прем'єр-міністерки щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
Яке рішення ухвалили щодо Гринчук?
Світлана Гринчук приєдналася до засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в онлайн-форматі.
Посадовиця заявила про готовність співпрацювати за правоохоронними органами та відповісти на всі запитання. За її словами, вона не ухвалювала жодних незаконних рішень і не виконувала жодних доручень, окрім офіційних завдань свого керівництва.
За результатами засідання профільний комітет ухвалив рішення.
Звільнити Світлану Гринчук з посади Міністра енергетики рекомендує Верховній Раді Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,
– йдеться в повідомленні.
Отже, народні депутати підтримали подання прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко щодо відставки очільниці Міненерго.
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що це рішення пов'язане з "конфліктом інтересів", його підтримав 21 член комітету.
Корупція в енергетиці та Світлана Гринчук: що відомо?
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізує разом зі САП. Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч.
Вже після перших "плівок Міндіча" у Верховній Раді зажадали відставки Світлани Гринчук, звинувативши її в тому, що корупційну схеми прокручували за її спиною, а вона чи то нічого не знала, чи то покривала корупцію.
Вже 12 листопада Світлана Гринчук самостійно вирішила написати заяву про звільнення з посади. За її словами, цей пост ніколи не був для неї ціллю, а закон вона жодного разу не порушила.