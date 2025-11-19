Светлану Гринчук уволили с должности министра энергетики

Верховная Рада проголосовала за увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. За решение проголосовали 315 народных депутатов.

Об этом информирует 24 Канал.

Гринчук уволили с должности: что известно?

В среду, 19 ноября, стало известно, что в Верховной Раде проголосовали за увольнение Светланы Гринчук. Она занимала должность министра энергетики.

Решение об увольнении поддержали 315 нардепов. На сайте ВР сообщили, что постановление об увольнении уже подписал спикер Стефанчук.

После заявлений о возможной причастности к коррупционному скандалу Светлана Гринчук написала заявление об отставке с поста министра. Однако заметила, что никогда не нарушала закон в рамках своей деятельности.

Напомним, Гринчук возглавила минэнерго 17 июля 2025 года. Тогда премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко.

Почему уволили Светлану Гринчук?