Світлану Гринчук звільнили з посади міністерки енергетики

Верховна Рада проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Рішення підтримали 315 народних депутатів.

Гринчук звільнили з посади: що відомо?

У середу, 19 листопада, стало відомо, що у Верховній Раді проголосували за звільнення Світлани Гринчук. Вона обіймала посаду міністра енергетики.

Рішення про звільнення підтримали 315 нардепів. На сайті ВР повідомили, що постанову про звільнення вже підписав спікер Стефанчук.

Після заяв про можливу причетність до корупційного скандалу, Світлана Гринчук написала заяву про відставку з поста міністра. Проте зауважила, що ніколи не порушувала закон у межах своєї діяльності.

Нагадаємо, Гринчук очолила Міненерго 17 липня 2025 року. Тоді прем'єр-міністеркою України стала Юлія Свириденко.

Чому звільнили Світлану Гринчук?