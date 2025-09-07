Свириденко показала фото из Кабмина после прилета

Во время массированной атаки 7 сентября Россия нанесла удар по Кабинету Министров Украины в центре Киева. Премьер-министр Свириденко показала, как выглядит здание изнутри.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко отметила, что первый с начала полномасштабного вторжения удар по зданию Кабмина.

К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения,

– указала она.