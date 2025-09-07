Свириденко показала фото з Кабміну після прильоту

Під час масованої атаки 7 вересня Росія завдала удару по Кабінету Міністрів України в центрі Києва. Прем'єр-міністерка Свириденко показала, який вигляд має будівля зсередини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко зауважила, що перший з початку повномасштабного вторгнення удар по будівлі Кабміну.

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень,

– вказала вона.