Спрятал под рясами: московский поп пытался незаконно вывезти мужчину из страны
- На Закарпатье задержали священника УПЦ за попытку нелегальной переправки мужчины через границу.
- Священнослужитель должен был доставить мужчину до границы со Словакией за 10 тысяч долларов, их задержали и передали в полицию.
На Закарпатье священнослужителя УПЦ МП задержали при попытке нелегальной переправки мужчины за границу. "Пассажир" прятался под рясами священника на заднем сиденье.
Монах забрал мужчину в Киеве и спрятал в собственной машине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Что известно о задержании?
Пограничники Чопского отряда в Ужгородском районе остановили автомобиль Mersedes, за рулем которого был 50-летний священник одного из местных монастырей.
При осмотре машины нашли еще одного "пассажира". 41-летний житель Сумщины прятался на заднем сиденье под рясами священника с целью остаться незамеченным и незаконно пересечь границу.
По информации следствия, через знакомых мужчины договорились о схеме выезда из Украины. Священнослужитель должен был доставить военнообязанного до границы со Словакией за денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов.
Задержание злоумышленников на границе / Фото Госпогранслужба
Злоумышленников задержали и передали в полицию. "Пассажир" будет отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы. Наказание от 3 до 5 лет лишения свободы грозит и его сообщнику – за незаконную переправку лиц через государственную границу.
Что известно о других случаях задержания уклонистов на границе?
29-летний украинец попытался покинуть страну, заключив брак со своей 47-летней бывшей тещей. Супругов остановили на пункте пропуска "Могилев-Подольский", после чего материалы передали в полицию.
Ранее пограничники раскрыли преступную схему переправки уклонистов через границу в грузовике со скотом и двойным дном.