На Закарпатье священнослужителя УПЦ МП задержали при попытке нелегальной переправки мужчины за границу. "Пассажир" прятался под рясами священника на заднем сиденье.

Монах забрал мужчину в Киеве и спрятал в собственной машине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также Чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов из схемы для "уклонистов": он предстанет перед судом

Что известно о задержании?

Пограничники Чопского отряда в Ужгородском районе остановили автомобиль Mersedes, за рулем которого был 50-летний священник одного из местных монастырей.

При осмотре машины нашли еще одного "пассажира". 41-летний житель Сумщины прятался на заднем сиденье под рясами священника с целью остаться незамеченным и незаконно пересечь границу.

Пограничники нашли уклониста в машине священника: смотрите видео

По информации следствия, через знакомых мужчины договорились о схеме выезда из Украины. Священнослужитель должен был доставить военнообязанного до границы со Словакией за денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Задержание злоумышленников на границе / Фото Госпогранслужба

Злоумышленников задержали и передали в полицию. "Пассажир" будет отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы. Наказание от 3 до 5 лет лишения свободы грозит и его сообщнику – за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Что известно о других случаях задержания уклонистов на границе?