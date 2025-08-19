На Закарпатті священнослужителя УПЦ МП затримали під час спроби нелегального переправлення чоловіка за кордон. "Пасажир" ховався під рясами священника на задньому сидінні.

Монах забрав чоловіка у Києві й заховав у власній машині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу.

Що відомо про затримання?

Прикордонники Чопського загону в Ужгородському районі зупинили автомобіль Mersedes, за кермом якого був 50-річний священник одного з місцевих монастирів.

Під час огляду машини знайшли ще одного "пасажира". 41-річний житель Сумщини ховався на задньому сидінні під рясами священника з метою залишитися непоміченим і незаконно перетнути кордон.

За інформацією слідства, через знайомих чоловіки домовилися про схему виїзду з України. Священнослужитель мав доставити військовозобов'язаного до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду в 10 тисяч доларів.

Затримання зловмисників на кордоні

Зловмисників затримали й передали до поліції. "Пасажир" відповідатиме перед законом за спробу незаконного перетину кордону. Покарання від 3 до 5 років позбавлення волі загрожує і його спільнику – за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Що відомо про інші випадки затримання ухилянтів на кордоні?