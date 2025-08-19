Заховав під рясами: московський піп намагався незаконно вивезти чоловіка з країни
- На Закарпатті затримали священика УПЦ за спробу нелегального переправлення чоловіка через кордон.
- Священнослужитель мав доставити чоловіка до кордону зі Словаччиною за 10 тисяч доларів, їх затримали та передали до поліції.
На Закарпатті священнослужителя УПЦ МП затримали під час спроби нелегального переправлення чоловіка за кордон. "Пасажир" ховався під рясами священника на задньому сидінні.
Монах забрав чоловіка у Києві й заховав у власній машині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу.
Дивіться також Посадовець СБУ вимагав 300 тисяч доларів зі схеми для "ухилянтів": він постане перед судом
Що відомо про затримання?
Прикордонники Чопського загону в Ужгородському районі зупинили автомобіль Mersedes, за кермом якого був 50-річний священник одного з місцевих монастирів.
Під час огляду машини знайшли ще одного "пасажира". 41-річний житель Сумщини ховався на задньому сидінні під рясами священника з метою залишитися непоміченим і незаконно перетнути кордон.
Прикордонники знайшли ухилянта в машині священника: дивіться відео
За інформацією слідства, через знайомих чоловіки домовилися про схему виїзду з України. Священнослужитель мав доставити військовозобов'язаного до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду в 10 тисяч доларів.
Затримання зловмисників на кордоні / Фото Держприкордонслужба
Зловмисників затримали й передали до поліції. "Пасажир" відповідатиме перед законом за спробу незаконного перетину кордону. Покарання від 3 до 5 років позбавлення волі загрожує і його спільнику – за незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Що відомо про інші випадки затримання ухилянтів на кордоні?
29-річний українець спробував залишити країну, уклавши шлюб зі своєю 47-річною колишньою тещею. Подружжя зупинили на пункті пропуску "Могилів-Подільський", після чого матеріали передали до поліції.
Раніше прикордонники розкрили злочинну схему переправляння ухилянтів через кордон у вантажівці з худобою та подвійним дном.