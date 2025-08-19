Монах забрав чоловіка у Києві й заховав у власній машині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу.
Що відомо про затримання?
Прикордонники Чопського загону в Ужгородському районі зупинили автомобіль Mersedes, за кермом якого був 50-річний священник одного з місцевих монастирів.
Під час огляду машини знайшли ще одного "пасажира". 41-річний житель Сумщини ховався на задньому сидінні під рясами священника з метою залишитися непоміченим і незаконно перетнути кордон.
Прикордонники знайшли ухилянта в машині священника: дивіться відео
За інформацією слідства, через знайомих чоловіки домовилися про схему виїзду з України. Священнослужитель мав доставити військовозобов'язаного до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду в 10 тисяч доларів.
Затримання зловмисників на кордоні / Фото Держприкордонслужба
Зловмисників затримали й передали до поліції. "Пасажир" відповідатиме перед законом за спробу незаконного перетину кордону. Покарання від 3 до 5 років позбавлення волі загрожує і його спільнику – за незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Що відомо про інші випадки затримання ухилянтів на кордоні?
29-річний українець спробував залишити країну, уклавши шлюб зі своєю 47-річною колишньою тещею. Подружжя зупинили на пункті пропуску "Могилів-Подільський", після чого матеріали передали до поліції.
Раніше прикордонники розкрили злочинну схему переправляння ухилянтів через кордон у вантажівці з худобою та подвійним дном.