5 декабря, 18:43
Святой Николай уже в Украине: пограничники подтвердили, что он пересек границу

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Святой Николай пересек границу Украины через пункт пропуска "Рава-Русская".
  • 6 декабря на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая с фотозоной и подарками для детей.

Святой Николай пересек границу Украины. В ГСЧС отметили, что он въехал в страну через пропускной пункт "Рава-Русская".

Его оформили по всем правилам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Святой Николай заехал в Украину

Через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину заехал Святой Николай. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его по всем правилам.

Он уже на украинской земле и готов творить чудеса,
– отметили пограничники.

А завтра, 6 декабря в 10:00, на пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Святого Николая.

"Все путники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку – праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников", – заявили в ГПСУ.

Святой Николай прибыл в Украину

