Святий Миколай вже в Україні: прикордонники підтвердили, що він перетнув кордон

Святий Миколай перетнув кордон України. У ДСНС зазначили, що він в'їхав у країну через пропускний пункт "Рава-Руська".

Його оформили за усіма правилами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Святий Миколай заїхав в Україну

Через пункт пропуску "Рава-Руська" в Україну заїхав Святий Миколай. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону оформили його за усіма правилами.

Він уже на українській землі й готовий творити дива,

– зазначили прикордонники.

А завтра, 6 грудня о 10:00, на пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Святого Миколая.

"Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників", – заявили у ДПСУ.

