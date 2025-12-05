Укр Рус
24 Канал Новини України Святий Миколай вже в Україні: прикордонники підтвердили, що він перетнув кордон
5 грудня, 18:43
2

Святий Миколай вже в Україні: прикордонники підтвердили, що він перетнув кордон

Сергій Попович
Основні тези
  • Святий Миколай перетнув кордон України через пункт пропуску "Рава-Руська".
  • 6 грудня на пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Святого Миколая з фотозоною та подарунками для дітей.

Святий Миколай перетнув кордон України. У ДСНС зазначили, що він в'їхав у країну через пропускний пункт "Рава-Руська".

Його оформили за усіма правилами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Дивіться також На прикордонні Львівщини – "справжня зима": в ДПСУ показали засніжені краєвиди 

Святий Миколай заїхав в Україну

Через пункт пропуску "Рава-Руська" в Україну заїхав Святий Миколай. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону оформили його за усіма правилами.

Він уже на українській землі й готовий творити дива, 
– зазначили прикордонники.

А завтра, 6 грудня о 10:00, на пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Святого Миколая.

"Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників", – заявили у ДПСУ.

Святий Миколай прибув в Україну

На Закарпатті тимчасово обмежували рух транспорту через ключовий пункт пропуску

  • У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежено рух транспорту з 9:00 до 16:00. Усе через ремонтні роботи на мосту.

  • Обмеження діятимуть орієнтовно 22 доби з моменту 2 грудня, пішохідний перехід функціонує без змін.