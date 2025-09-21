Сутки на фронте прошли с более чем сотней боестолкновений с россиянами. Силы обороны нанесли удары по оккупантам, остановили штурмы и спрчинили потери среди личного состава и техники врага.

Украинские и российские военные провели 123 боевых столкновения. Кроме того, россияне сбросили по позициям и населенным пунктам Украины 85 управляемых авиационных бомб, применили 2 480 дронов-камикадзе и осуществили 3636 артиллерийских обстрелов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Угрожают еще за пределами фронта: российские БпЛА превращают поставки для ВСУ в кошмар, – WSJ

Как изменилась ситуация на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 6 атак. Россияне провели обстрелы 31 управляемой авиабомбой и 143 раза – артиллерии.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны сдержали 10 атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении украинские воины отбили 6 атак оккупантов в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении удалось остановить 12 штурмовых действий возле Грековки, Новомихайловки, Шандриголово, Колодезей, Торского и Новоселовки. Еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник ведет наступления в районе Серебрянки, сейчас там идет бой.

На Краматорском направлении наши войска отбили три попытки россиян продвинуться вперед в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении оккупанты штурмовали 9 раз в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении состоялось 34 наступательных действия россиян. Активность оккупантов фиксировалась вблизи Панковки, Никаноровки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Луча, Чунишиного, Звериного, Удачного, Котлиного и Дачного. Три боевых столкновения продолжаются.

Украинские военные обезвредили только на этом направлении 167 оккупантов и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата и автомобиль оккупантов. Поражены также четыре артиллерийские системы, 5 единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА и 9 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении было отражено 13 атак в районах населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. До сих пор военные ведут два боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении украинские воины дважды остановили наступательные действия оккупантов у Ольговского.

На Ореховском направлении враг наступал 6 раз в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки. До сих пор продолжается два боестолкновения.

Генштаб особо отмечает воинов 34 отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага.

Что известно о продвижении врага на передовой?