Доба на фронті минула з понад сотнею боєзіткнень з росіянами. Сили оборони завдали ударів по окупантах, зупинили штурми та спрчинили втрати серед особового складу та техніки ворога.

Українські та російські військові провели 123 бойові зіткнення. Крім того, росіяни скинули по позиціях та населених пунктах України 85 керованих авіаційних бомб, застосували 2 480 дронів-камікадзе та здійснили 3636 артилерійських обстрілів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як змінилася ситуація на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 6 атак. Росіяни провели обстріли 31 керованою авіабомбою та 143 рази – артилерії.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони стримали 10 атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку вдалося зупинити 12 штурмових дій біля Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового, Колодязів, Торського та Новоселівки. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник веде наступи в районі Серебрянки, наразі там йде бій.

На Краматорському напрямку наші війська відбили три спроби росіян просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти штурмували 9 разів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку відбулося 34 наступальні дії росіян. Активність окупантів фіксувалась поблизу Панківки, Никанорівки, Новоекономічного, Червоного Лимана, Променя, Чунишиного, Звірового, Удачного, Котлиного та Дачного. Три бойові зіткнення тривають.

Українські військові знешкодили лише на цьому напрямку 167 окупантів та знищили 23 безпілотних літальних апарати й автомобіль окупантів. Уражено також чотири артилерійські системи, 5 одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та 9 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку було відбито 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі військові ведуть два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни двічі зупинили наступальні дії окупантів біля Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог наступав 6 разів у районі Кам’янського та в бік Малої Токмачки й Новоданилівки. Дотепер.триває два боєзіткнення.

Генштаб особливо відзначає воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.

