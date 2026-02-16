Около 700 000 долларов на элитное обучение сына: в НАБУ раскрыли, откуда у Галущенко такие деньги

Следствие НАБУ и САП установило, что обучение сына экс-министра энергетики Германа Галущенко в престижном швейцарском колледже могло быть оплачено из денег, "отмытых" в рамках дела "Мидас". Часть оплат за колледж перечисляли через оффшорный фонд, связанный с семьей экс-министра.

Об этом стало известно из расследования журналистов проекта "Схемы".

Смотрите также Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас"

Из каких средств Галущенко оплатил обучение сына в швейцарском колледже?

В декабре 2025 года журналисты "Схем" выяснили, что сын экс-министра энергетики уже четвертый год учится в одном из самых дорогих колледжей Швейцарии – College Alpin International Beau Soleil. Образование там стоит не менее 200 тысяч долларов США за один год. В то же время в официальных декларациях семьи расходы на обучение старшего сына не указаны, причем их сумма, а это около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен за четыре года, значительно превышает задекларированные доходы и сбережения.

Детективы НАБУ и САП выяснили, что часть "отмытых" средств через фонд на острове Ангилья, фигуранты дела "Мидас" использовали для оплаты образования детей Галущенко в престижных швейцарских заведениях.

Журналисты "Схем" сообщают, что на момент выхода расследования адвокат Галущенко заметил, что "этими вопросами (оплатой обучения детей – 24 Канал) занимается бывшая жена Галущенко".

Напомним, экс-жена Галущенко, Ольга Богданова, также фигурирует в схеме "отмывания" средств. Следствие установило, что на счета фонда, который руководила семья подозреваемого перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и передали семье непосредственно в Швейцарии. Часть из этих котов оказалась на счетах бывшей жены экс-министра.

Галущенко фигурирует в деле Мидас: что известно?