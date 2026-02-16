Близько 700 000 доларів на елітне навчання сина: у НАБУ розкрили, звідки в Галущенка такі гроші

Слідство НАБУ та САП встановило, що навчання сина ексміністра енергетики Германа Галущенка у престижному швейцарському коледжі могло бути сплачено з грошей, "відмитих" у межах справи "Мідас". Частину оплат за коледж перераховували через офшорний фонд, пов'язаний із родиною ексміністра.

Про це стало відомо з розслідування журналістів проєкту "Схеми".

Дивіться також Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"

З яких коштів Галущенко оплатив навчання сину у швейцарському коледжі?

У грудні 2025 року журналісти "Схем" з'ясували, що син ексміністра енергетики вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих коледжів Швейцарії – College Alpin International Beau Soleil. Освіта там коштує щонайменше 200 тисяч доларів США за один рік. Водночас в офіційних деклараціях родини витрати на навчання старшого сина не зазначені, причому їхня сума, а це близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень за чотири роки, значно перевищує задекларовані доходи та заощадження.

Детективи НАБУ та САП з'ясували, що частину "відмитих" коштів через фонд на острові Ангілья, фігуранти справи "Мідас" використали для оплати освіти дітей Галущенка у престижних швейцарських закладах.

Журналісти "Схем" повідомляють, що на момент виходу розслідування адвокат Галущенка зауважив, що "цими питаннями (оплатою навчання дітей – 24 Канал) займається колишня дружина Галущенка".

Нагадаємо, ексдружина Галущенка, Ольга Богданова, також фігурує у схемі "відмивання" коштів. Слідство встановило, що на рахунки фонду, який керувала родина підозрюваного перерахували понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та передали родині безпосередньо у Швейцарії. Частина з цих котів опинилась на рахунках колишньої дружини ексміністра.

Галущенко фігурує у справі Мідас: що відомо?