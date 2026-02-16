Об этом стало известно из расследования журналистов проекта "Схемы".
Из каких средств Галущенко оплатил обучение сына в швейцарском колледже?
В декабре 2025 года журналисты "Схем" выяснили, что сын экс-министра энергетики уже четвертый год учится в одном из самых дорогих колледжей Швейцарии – College Alpin International Beau Soleil. Образование там стоит не менее 200 тысяч долларов США за один год. В то же время в официальных декларациях семьи расходы на обучение старшего сына не указаны, причем их сумма, а это около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен за четыре года, значительно превышает задекларированные доходы и сбережения.
Детективы НАБУ и САП выяснили, что часть "отмытых" средств через фонд на острове Ангилья, фигуранты дела "Мидас" использовали для оплаты образования детей Галущенко в престижных швейцарских заведениях.
Журналисты "Схем" сообщают, что на момент выхода расследования адвокат Галущенко заметил, что "этими вопросами (оплатой обучения детей – 24 Канал) занимается бывшая жена Галущенко".
Напомним, экс-жена Галущенко, Ольга Богданова, также фигурирует в схеме "отмывания" средств. Следствие установило, что на счета фонда, который руководила семья подозреваемого перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и передали семье непосредственно в Швейцарии. Часть из этих котов оказалась на счетах бывшей жены экс-министра.
Галущенко фигурирует в деле Мидас: что известно?
10 ноября детективы НАБУ и САП провели обыски у Тимура Миндича, которого сейчас считают организатором коррупционной схемы на Энергоатоме, и в то время министра юстиции Германа Галущенко.
В тот же день НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Топ-чиновники и бизнесмены требовали взятки у партнеров Энергоатома в размере 10 – 15% от стоимости контрактов. Поставщиков заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика.
Президент Украины отметил, что причастные к схеме Миндича чиновники не могут занимать должности и должны подать в отставку. Зеленский добавил, что все виновные должны нести ответственность.
Уже 12 ноября Германа Галущенко отстранили от должности министра юстиции, которую он занимал с лета. А 19 – Верховная Рада проголосовала за увольнение министра.
После попытки выезда за границу 15 февраля Герману Галущенко сообщили подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации.