Перенес несколько операций на мозге: маленького сына убитой Россией Татьяны Сакиян выписали из больницы
- Сына Татьяны Сакиян, которая погибла в результате обстрела Киева, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии после четырех операций на головном мозге.
- Опекуном мальчика стала его тетя, ребенку нужна постоянная реабилитация и медицинское наблюдение.
Сына Татьяны Сакиян, которая умерла в результате атаки на Киев в ночь на 7 сентября, 2 декабря уже выписали из больницы. До сих пор Назарчик находился в больнице.
Волонтеры обеспечивают ребенка финансами на операции, подгузники, смеси, реабилитацию и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
В каком состоянии сын Татьяны Сакиян?
Руководитель БО "Мама и младенец" Алла Мельничук, которая помогает семье мальчика, рассказала, что мальчик пережил 4 операции на головном мозге, ему установили шунтирующую систему, которая поможет Назарчику развиваться полноценно.
Заместитель медицинского директора Перинатального центра Анна Антонюк добавила, что ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.
Он хорошо ест и развивается в соответствии со своим возрастом.
Впрочем, мальчик должен еще пройти реабилитацию и постоянно находиться под наблюдением педиатра, невролога, а также, возможно, и нейрохирурга.
Опекуном Назарчика стала его тетя, сестра папы. Они уехали домой в Ивано-Франковск.
Что известно о семье Сакиян?
Семья Сакиян переехала в Киев за более чем полгода до атаки из Кировоградской области. Сестры были сиротами, поэтому всегда жили вдвоем. Беременная Татьяна боялась обстрелов, поэтому после родов она хотела переехать обратно.
Но в ночь на 7 сентября во время массированной атаки на столицу она, находясь на 8 месяце беременности, получила 90% ожогов тела, а ее 28-летний муж Вадим – 85%. Врачи решили экстренно вызвать роды. После этого женщина боролась за жизнь еще несколько недель, но, к сожалению, умерла.
Сам Вадим до сих пор чувствует последствия атаки для своего здоровья. Кроме того, он борется за узаконивание отцовства. Ведь брак между парой не был зарегистрирован.