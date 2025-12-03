Перенес несколько операций на мозге: маленького сына убитой Россией Татьяны Сакиян выписали из больницы

Сына Татьяны Сакиян, которая умерла в результате атаки на Киев в ночь на 7 сентября, 2 декабря уже выписали из больницы. До сих пор Назарчик находился в больнице.

Волонтеры обеспечивают ребенка финансами на операции, подгузники, смеси, реабилитацию и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

В каком состоянии сын Татьяны Сакиян?

Руководитель БО "Мама и младенец" Алла Мельничук, которая помогает семье мальчика, рассказала, что мальчик пережил 4 операции на головном мозге, ему установили шунтирующую систему, которая поможет Назарчику развиваться полноценно.

Заместитель медицинского директора Перинатального центра Анна Антонюк добавила, что ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

Он хорошо ест и развивается в соответствии со своим возрастом.

Впрочем, мальчик должен еще пройти реабилитацию и постоянно находиться под наблюдением педиатра, невролога, а также, возможно, и нейрохирурга.

Опекуном Назарчика стала его тетя, сестра папы. Они уехали домой в Ивано-Франковск.

Что известно о семье Сакиян?