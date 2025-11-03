Теперь мальчик считается сиротой при живом папе, а еще бабушке и тете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Почему сын Татьяны Сакиян считается сиротой?

Татьяна Сакиян стала жертвой российской атаки на восьмом месяце беременности. Она имела тяжелые ожоги, поэтому врачи решили экстренно вызвать роды.

Женщина боролась за жизнь несколько недель, но, к сожалению, умерла.

Ее сына назвали Назаром. Его выхаживали в реанимации Киевского городского перинатального центра, а недавно перевели в обычную палату.

Теперь Вадим, который является биологическим отцом Назара, пытается, чтобы его отцовство юридически признали. Брак между парой не был зарегистрирован.

Татьяна перед операцией успела сказать, кто отец ребенка. Мы знали, что родители не состоят в браке, что мама в тяжелом состоянии без сознания. Речь шла о социально-правовой защите новорожденного ребенка, о котором не могли позаботиться его родители. Значит заботу на себя должно было взять государство. Ребенок не может быть ничьим. Сестра его мамы передала нам копию паспорта Татьяны и мы позаботились об оформлении Назару свидетельства о рождении. Записали его на мамину фамилию, а отчество – Вадимовичем, потому что имели подтверждение фактического отцовства Вадима,

– рассказала начальница службы по делам детей и семьи Святошинской РДП в городе Киеве Светлана Топоренко.

Сейчас свидетельство о рождении мальчика и свидетельство о смерти Татьяны прислали в Кировоградскую область, где была зарегистрирована женщина. Там Назару должны предоставить статус ребенка-сироты, поставить на учет и взять на себя опеку.

"Статус ребенка-сироты Назар будет иметь до тех пор, пока его биологический отец в судебном порядке не докажет свое отцовство", – добавила Топоренко.

Мужчина уже получил результаты ДНК-экспертизы. Его биологическое отцовство доказано.

Теперь это подтвердить юридически должен суд. После ребенку оформят новое свидетельство о рождении.

