Видео первой встречи мужчины со своим новорожденным сыном опубликовало hromadske, передает 24 Канал.
Смотрите также Исчезновение семьи на Полтавщине: полиция нашла мертвым мужчину после обнаружения тел женщины и сына
Что известно о щемящей истории пострадавших от российской атаки?
На снятых кадрах видно, как отец нежно касается малыша, подключенного к аппаратам жизнеобеспечения. Ребенок родился преждевременно и находился в тяжелом состоянии.
На записи слышно женский голос, который обращается к мальчику по имени Назар и говорит, что к нему пришел папа.
Видео первой встречи отца и сына, пострадавших из-за российской атаки
Напомним! В воскресенье, 7 сентября, во время российского обстрела тяжелые повреждения получили супруги. Беременная женщина Татьяна Сакиян получила ожоги 95% тела.
К тому же у нее были взрывная травма, сепсис, полиорганная недостаточность и еще ряд диагнозов. Татьяну подключили к искусственной вентиляции легких.
Врачи решили провести кесарево сечение.
Женщина находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких вместе с преждевременно рожденным сыном. Медики дважды в неделю проводили консилиумы, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентки, однако 22 сентября в 20:45 врачи констатировали ее смерть.
Ее мужа, который получил 70% ожогов, после стабилизации состояния перевели в ожоговое отделение, где он продолжает лечение.
Какие последствия вражеского удара 7 сентября 2025 года?
- Россия осуществила масштабную атаку по Украине, применив более 800 дронов, девять крылатых и четыре баллистические ракеты.
- В результате этого, по данным КГВА, в Киеве было повреждено более десяти объектов, а прямые попадания произошли в жилые дома Святошинского и Дарницкого районов.
- В городе сообщили о более десяти локаций, где зафиксировали последствия вражеской атаки. В военной администрации отметили, что беспилотники попадали прямо в окна квартир обычных людей.