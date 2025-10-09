Відео першої зустрічі чоловіка зі своїм новонародженим сином опублікувало hromadske, передає 24 Канал.

Що відомо про щемливу історію постраждалих від російської атаки?

На зафільмованих кадрах видно, як батько ніжно торкається малюка, підключеного до апаратів життєзабезпечення. Дитина народилася передчасно й перебувала в тяжкому стані.

На записі чутно жіночий голос, який звертається до хлопчика на ім'я Назар і каже, що до нього прийшов тато.

Відео першої зустрічі батька та сина, постраждалих через російську атаку

Нагадаємо! У неділю, 7 вересня, під час російського обстрілу важких пошкоджень зазнало подружжя. Вагітна жінка Тетяна Сакіян дістала опіки 95% тіла.

До того ж у неї були вибухова травма, сепсис, поліорганна недостатність і ще низка діагнозів. Тетяну підключили до штучної вентиляції легень.

Лікарі вирішили провести кесарів розтин.

Жінка перебувала у реанімації на штучній вентиляції легень разом із передчасно народженим сином. Медики двічі на тиждень проводили консиліуми, аби визначити подальшу тактику лікування пацієнтки, однак 22 вересня о 20:45 лікарі констатували її смерть.

Її чоловіка, який отримав 70% опіків, після стабілізації стану перевели до опікового відділення, де він продовжує лікування.

Які наслідки ворожого удару 7 вересня 2025 року?