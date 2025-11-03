Тепер хлопчик вважається сиротою при живому татові, а ще бабусі та тітці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

Чому сину Тетяни Сакіян вважається сиротою?

Тетяна Сакіян стала жертвою російської атаки на восьмому місяці вагітності. Вона мала важкі опіки, тому лікарі вирішили екстрено викликати пологи.

Жінка боролася за життя декілька тижнів, але, на жаль, померла.

Її сина назвали Назаром. Його виходжували у реанімації Київського міського перинатального центру, а нещодавно перевели у звичайну палату.

Тепер Вадим, який є біологічним батьком Назара, намагається, аби його батьківство юридично визнали. Шлюб між парою не був зареєстрований.

Тетяна перед операцією встигла сказати, хто батько дитини. Ми знали, що батьки не перебувають у шлюбі, що мама у важкому стані без свідомості. Ішлося про соціально-правовий захист новонародженої дитини, про яку не могли потурбуватися її батьки. Значить турботу на себе мала взяти держава. Дитина не може бути нічиєю. Сестра його мами передала нам копію паспорта Тетяни й ми подбали про оформлення Назару свідоцтва про народження. Записали його на мамине прізвище, а по батькові – Вадимовичем, бо мали підтвердження фактичного батьківства Вадима,

– розповіла начальниця служби у справах дітей і сім’ї Святошинської РДП у місті Києві Світлана Топоренко.

Наразі свідоцтво про народження хлопчика та свідоцтво про смерть Тетяни надіслали у Кіровоградську область, де була зареєстрована жінка. Там Назару мають надати статус дитини-сироти, поставити на облік і взяти на себе опіку.

"Статус дитини-сироти Назар буде мати до того часу, поки його біологічний батько в судовому порядку не доведе своє батьківство", – додала Топоренко.

Чоловік уже отримав результати ДНК-експертизи. Його біологічне батьківство доведено.

Тепер це підтвердити юридично має суд. Опісля дитині оформлять нове свідоцтво про народження.

