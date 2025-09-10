Детальніше про стан жінки та історію сім'ї повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону та ТСН. Журналісти поспілкувалися з сестрою породіллі.

Що відомо про долю сім'ї постраждалої Тетяни Сакіян?

Тетяна Сакіян – одна із потерпілих через російський обстріл столиці 7 вересня. 24-річній жінці екстрено викликали пологи, за її життя досі борються лікарі. Детальніше про стан породіллі розповіла її сестра Аліна, яка на момент вибуху була в сусідній кімнаті і дивом не постраждала.

Наразі молода мама перебуває в реанімації з 90% опіків тіла, її стан – дуже тяжкий.

Також поранений 28-річний чоловік Тетяни, він також у реанімації з 85% опіків тіла. Стан Вадима вдалося стабілізувати, однак йому поки нічого не повідомили.

Життя малюка – поза загрозою, хлопчик народився з вагою 2,9 кілограма. Його назвали Назаром, як про це мріяла мама.

Родина переїхала до Києва пів року тому з Кіровоградської області. Сестри сироти, тож завжди жили вдвох. Тетяна боялася обстрілів, а після народження сина планувала переїхати до села на Кіровоградщині.

Вони (подружжя – 24 Канал) почали заходити до своєї кімнати, але ми не побачили, що він (дрон – 24 Канал) летить просто в балкон. Вони почали бігти, і від цієї гарячої хвилі їх обпекло... Я взяла телефон, почала світити. Таня, на неї впали двері. Вадим її дістав, і я дала свій одяг, бо на них одяг весь обгорів…

– згадує сестра породіллі.

Назар – перша дитина подружжя, про яку вони довго мріяли. Наразі опікуном немовля буде сестра Вадима. "У нас є родичі, то вони теж нам допомагають", – розповіла Аліна, яка збирає кошти на лікування сім'ї.

