Переніс кілька операцій на мозку: маленького сина вбитої Росією Тетяни Сакіян виписали з лікарні
- Сина Тетяни Сакіян, яка загинула внаслідок обстрілу Києва, виписали з лікарні в задовільному стані після чотирьох операцій на головному мозку.
- Опікуном хлопчика стала його тітка, дитині потрібна постійна реабілітація та медичний нагляд.
Сина Тетяни Сакіян, яка померла унаслідок атаки на Київ у ніч на 7 вересня, 2 грудня вже виписали з лікарні. Досі Назарчик перебував у лікарні.
Волонтери забезпечують дитину фінансами на операції, підгузки, суміші, реабілітацію тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.
У якому стані син Тетяни Сакіян?
Керівниця БО "Мама і немовля" Алла Мельничук, яка допомагає родині хлопчика, розповіла, що хлопчик пережив 4 операції на головному мозку, йому встановили шунтувальну систему, яка допоможе Назарчику розвиватися повноцінно.
Заступниця медичного директора Перинатального центру Ганна Антонюк додала, що дитину виписали в задовільному стані.
Він добре їсть та розвивається відповідно до свого віку.
Втім, хлопчик повинен ще пройти реабілітацію та постійно перебувати під наглядом педіатра, невролога, а також, можливо, й нейрохірурга.
Опікуном Назарчика стала його тітка, сестра тата. Вони поїхали додому в Івано-Франківськ.
Що відомо про сім'ю Сакіян?
Родина Сакіян переїхала до Києва за більш ніж пів року до атаки з Кіровоградської області. Сестри були сиротами, тому завжди жили вдвох. Вагітна Тетяна боялася обстрілів, тому після пологів вона хотіла переїхати назад.
Але у ніч на 7 вересня під час масованої атаки на столицю вона, перебуваючи на 8 місяці вагітності, отримала 90% опіків тіла, а її 28-річний чоловік Вадим – 85%. Лікарі вирішили екстрено викликати пологи. Після цього жінка боролася за життя ще декілька тижнів, але, на жаль, померла.
Сам Вадим досі відчуває наслідки атаки для свого здоров'я. Окрім того, він бореться за узаконення батьківства. Адже шлюб між парою не був зареєстрований.