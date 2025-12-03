Волонтери забезпечують дитину фінансами на операції, підгузки, суміші, реабілітацію тощо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

У якому стані син Тетяни Сакіян?

Керівниця БО "Мама і немовля" Алла Мельничук, яка допомагає родині хлопчика, розповіла, що хлопчик пережив 4 операції на головному мозку, йому встановили шунтувальну систему, яка допоможе Назарчику розвиватися повноцінно.

Заступниця медичного директора Перинатального центру Ганна Антонюк додала, що дитину виписали в задовільному стані.

Він добре їсть та розвивається відповідно до свого віку.

Втім, хлопчик повинен ще пройти реабілітацію та постійно перебувати під наглядом педіатра, невролога, а також, можливо, й нейрохірурга.

Опікуном Назарчика стала його тітка, сестра тата. Вони поїхали додому в Івано-Франківськ.

Що відомо про сім'ю Сакіян?

  • Родина Сакіян переїхала до Києва за більш ніж пів року до атаки з Кіровоградської області. Сестри були сиротами, тому завжди жили вдвох. Вагітна Тетяна боялася обстрілів, тому після пологів вона хотіла переїхати назад.

  • Але у ніч на 7 вересня під час масованої атаки на столицю вона, перебуваючи на 8 місяці вагітності, отримала 90% опіків тіла, а її 28-річний чоловік Вадим – 85%. Лікарі вирішили екстрено викликати пологи. Після цього жінка боролася за життя ще декілька тижнів, але, на жаль, померла.

  • Сам Вадим досі відчуває наслідки атаки для свого здоров'я. Окрім того, він бореться за узаконення батьківства. Адже шлюб між парою не був зареєстрований.