Расследователи получили секретные документы российского производителя компонентов Су-57
- Расследователи получили доступ к секретным документам российской компании ОКБМ, производящей компоненты для Су-57.
- 23 октября бюро включили в 19-й пакет санкций Евросоюза, а данные предприятия использовали Силы обороны Украины.
Расследователи получили доступы к внутренним системам и секретной документации российской компании ОКБМ, специализирующейся на производстве компонентов для авиационных и космических аппаратов, в частности истребителя Су-57. Данные в течение многих месяцев использовали в интересах Украины и стран-союзниц.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Сложную и многоуровневую операцию провели в сотрудничестве с аналитическим киберцентром Fenix.
Что стало известно из тайной документации?
Исследователи провели разведывательную операцию против компании ОКБМ страны-агрессора (рус. – ООО "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"), специализирующейся на производстве компонентов для перспективных авиационных и космических аппаратов, в частности:
- нового стратегического бомбардировщика – перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) "Посланник";
- многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50).
Кроме того, во внутренней документации нашли данные о других изделиях. Эту информацию сообщество планирует постепенно раскрывать в серии публикаций под названием OKBMLeaks.
Обратите внимание! Ознакомиться с полным текстом расследования и всей документацией можно в материале по ссылке.
В течение многих месяцев тайны российского предприятия использовали в интересах Сил обороны Украины и стран-союзниц, ведь документы помогли раскрыть многие особенности функционирования ОКБМ.
Более того, 23 октября бюро официально включили в 19-й пакет санкций Евросоюза.
Список 19-го пакета санкций ЕС / Скриншот InformNapalm
Однако такие санкции будут работать должным образом только комплексно, если Россия не сможет обходить их через третьи страны, и если контроль за поставками высокоточных станков, необходимых для производства компонентов российского вооружения и техники, будет жестким и надежным,
– отметили в InformNapalm.
Что известно о российском истребителе Су-57?
- По форме Су-57 имеет вид малозаметного самолета – слит из крыльев фюзеляж и сглаженные формы корпуса. Истребитель может достигать скорости до 2 450 километров в час и имеет дальность полета примерно 3 500 километров.
- Хотя российские СМИ много пишут о его характеристиках, мало что известно о компьютерных системах, интерфейсах вооружения, сенсорах и возможностях взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными платформами.
- Недавно пропагандистскими ресурсами разлетелось изображение заднего внутреннего отсека вооружения самолета. Это произошло на фоне активной информационной кампании Кремля о готовности Су-57 к экспорту.
- В частности, страна-агрессор хочет расширить сотрудничество с Индией, которая планирует создать по меньшей мере 2 – 3 эскадрильи истребителей 5-го поколения.