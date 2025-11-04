Расследователи получили секретные документы российского производителя компонентов Су-57

Расследователи получили доступы к внутренним системам и секретной документации российской компании ОКБМ, специализирующейся на производстве компонентов для авиационных и космических аппаратов, в частности истребителя Су-57. Данные в течение многих месяцев использовали в интересах Украины и стран-союзниц.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. Сложную и многоуровневую операцию провели в сотрудничестве с аналитическим киберцентром Fenix.

Что стало известно из тайной документации?

Исследователи провели разведывательную операцию против компании ОКБМ страны-агрессора (рус. – ООО "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"), специализирующейся на производстве компонентов для перспективных авиационных и космических аппаратов, в частности:

нового стратегического бомбардировщика – перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) "Посланник" ;

; многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50).

Кроме того, во внутренней документации нашли данные о других изделиях. Эту информацию сообщество планирует постепенно раскрывать в серии публикаций под названием OKBMLeaks.

В течение многих месяцев тайны российского предприятия использовали в интересах Сил обороны Украины и стран-союзниц, ведь документы помогли раскрыть многие особенности функционирования ОКБМ.

Более того, 23 октября бюро официально включили в 19-й пакет санкций Евросоюза.



Список 19-го пакета санкций ЕС / Скриншот InformNapalm

Однако такие санкции будут работать должным образом только комплексно, если Россия не сможет обходить их через третьи страны, и если контроль за поставками высокоточных станков, необходимых для производства компонентов российского вооружения и техники, будет жестким и надежным,

– отметили в InformNapalm.

Что известно о российском истребителе Су-57?