Новое изображение разлетелось по прокремлевским телеграмм-каналам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Blog.

Что продемонстрировали россияне в Су-57?

Демонстрация заднего внутреннего отсека вооружения российского многоцелевого истребителя Су-57 – шаг, который аналитики связывают с желанием Москвы усилить экспортные перспективы машины пятого поколения.

На кадре, который не сопровождался указанием даты или места съемки, хорошо видно конструкцию заднего отсека – один из нескольких внутренних отсеков самолета, что по замыслу конструкторов должно сохранять малую радиолокационную заметность платформы.

Су-57 имеет несколько внутренних точек подвески: центральный отсек фюзеляжа, рассчитан на крылатые ракеты большой дальности, и боковые отсеки в корневой части крыла для ракет "воздух-воздух". Конфигурация нагрузки может меняться в зависимости от задачи.



Компоновка Су-57 / Фото defence-blog.com

Публикация появилась на фоне активной информационной кампании Кремля, направленной на демонстрацию готовности Су-57 к экспорту. Москва использует дипломатические каналы и выставочные площадки, чтобы заинтересовать потенциальных заказчиков – чаще всего называют Китай и Индию. Материал в связанных с Кремлем медиа, вероятно, имеет целью продемонстрировать якобы прогресс в проекте и привлечь иностранные инвестиции для доведения самолета до серийной кондиции.

В то же время программа Су-57 остается незавершенной. По открытым оценкам, самолету до сих пор не хватает полностью доработанного двигателя следующего поколения, окончательно интегрированной авионики и проверенного набора вооружения. Хотя российская сторона заявляет о серийном производстве и принятии на вооружение, критики указывают, что многие системы сейчас являются промежуточными или устаревшие по сравнению с проектом конечной конфигурации.

Эксперты также отмечают: внутренние отсеки для вооружения - типичная черта самолетов пятого поколения (например, F-22, F-35), что позволяет сохранять низкую заметность во время начального удара или установления преимущества в воздухе. Если модульные отсеки Су-57 будут работать так, как заявляют, это придаст машине гибкости в выполнении различных боевых задач.

Пока происхождение и подлинность опубликованного снимка не подтверждены независимыми источниками; официальных комментариев от Минобороны России или производителя – компании "Сухой" – не поступало.

