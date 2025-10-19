Нове зображення розлетілося по прокремлівським телеграм-каналам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Blog.

Що продемонстрували росіяни у Су-57?

Демонстрація заднього внутрішнього відсіку озброєння російського багатоцільового винищувача Су-57 – крок, який аналітики пов’язують із бажанням Москви підсилити експортні перспективи машини п’ятого покоління.

На кадрі, який не супроводжувався вказівкою дати чи місця зйомки, добре видно конструкцію заднього відсіку – один із кількох внутрішніх відсіків літака, що за задумом конструкторів має зберігати малу радіолокаційну помітність платформи.

Су-57 має кілька внутрішніх точок підвіски: центральний відсік фюзеляжу, розрахований на крилаті ракети великої дальності, та бічні відсіки в кореневій частині крила для ракет "повітря-повітря". Конфігурація навантаження може змінюватися залежно від завдання.



Компонування Су-57 / Фото defence-blog.com

Публікація з’явилася на фоні активної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на демонстрацію готовності Су-57 до експорту. Москва використовує дипломатичні канали та виставкові майданчики, щоб зацікавити потенційних замовників – найчастіше називають Китай і Індію. Матеріал у пов’язаних із Кремлем медіа, ймовірно, має на меті продемонструвати нібито прогрес у проєкті та залучити іноземні інвестиції для доведення літака до серійної кондиції.

Водночас програма Су-57 лишається незавершеною. За відкритими оцінками, літаку досі бракує повністю доопрацьованого двигуна наступного покоління, остаточно інтегрованої авіоніки та перевіреного набору озброєння. Хоча російська сторона заявляє про серійне виробництво й прийняття на озброєння, критики вказують, що багато систем нині є проміжними або застарілі в порівнянні з проєктом кінцевої конфігурації.

Експерти також зауважують: внутрішні відсіки для озброєння — типова риса літаків п’ятого покоління (наприклад, F-22, F-35), що дозволяє зберігати низьку помітність під час початкового удару чи встановлення переваги в повітрі. Якщо модульні відсіки Су-57 працюватимуть так, як заявляють, це додасть машині гнучкості в виконанні різних бойових завдань.

Поки що походження та автентичність опублікованого знімка не підтверджені незалежними джерелами; офіційних коментарів від Міноборони Росії чи виробника – компанії "Сухой" – не надходило.

