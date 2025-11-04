Розслідувачі дістали таємні документи російського виробника компонентів Су-57

Розслідувачі отримали доступи до внутрішніх систем і таємної документації російської компанії ОКБМ, що спеціалізується на виробництві компонентів для авіаційних і космічних апаратів, зокрема винищувача Су-57. Дані протягом багатьох місяців використовували в інтересах України та країн-союзниць.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Складну й багаторівневу операцію провели у співпраці з аналітичним кіберцентром Fenix.

Що стало відомо з таємної документації?

Дослідники провели розвідувальну операцію проти компанії ОКБМ країни-агресорки (рос. – ООО "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"), що спеціалізується на виробництві компонентів для перспективних авіаційних і космічних апаратів, зокрема:

нового стратегічного бомбардувальника – перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ДА) "Посланець" ;

; багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57 (Т-50).

Окрім того, у внутрішній документації знайшли дані про інші вироби. Цю інформацію спільнота планує поступово розкривати в серії публікацій під назвою OKBMLeaks.

Протягом багатьох місяців таємниці російського підприємства використовували в інтересах Сил оборони України та країн-союзниць, адже документи допомогли викрити багато особливостей функціонування ОКБМ.

Ба більше, 23 жовтня бюро офіційно включили до 19-го пакету санкцій Євросоюзу.



Список 19-го пакету санкцій ЄС / Скриншот InformNapalm

Проте такі санкції працюватимуть належним чином тільки комплексно, якщо Росія не зможе обходити їх через треті країни, і якщо контроль за постачанням високоточних верстатів, необхідних для виробництва компонентів російського озброєння і техніки, буде жорстким і надійним,

– зауважили в InformNapalm.

Що відомо про російський винищувач Су-57?