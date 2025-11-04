Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Складну й багаторівневу операцію провели у співпраці з аналітичним кіберцентром Fenix.
Що стало відомо з таємної документації?
Дослідники провели розвідувальну операцію проти компанії ОКБМ країни-агресорки (рос. – ООО "Опытно-конструкторское бюро моторостроения"), що спеціалізується на виробництві компонентів для перспективних авіаційних і космічних апаратів, зокрема:
- нового стратегічного бомбардувальника – перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ДА) "Посланець";
- багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57 (Т-50).
Окрім того, у внутрішній документації знайшли дані про інші вироби. Цю інформацію спільнота планує поступово розкривати в серії публікацій під назвою OKBMLeaks.
Зауважте! Ознайомитися з повним текстом розслідування та всією документацією можна в матеріалі за посиланням.
Протягом багатьох місяців таємниці російського підприємства використовували в інтересах Сил оборони України та країн-союзниць, адже документи допомогли викрити багато особливостей функціонування ОКБМ.
Ба більше, 23 жовтня бюро офіційно включили до 19-го пакету санкцій Євросоюзу.
Список 19-го пакету санкцій ЄС / Скриншот InformNapalm
Проте такі санкції працюватимуть належним чином тільки комплексно, якщо Росія не зможе обходити їх через треті країни, і якщо контроль за постачанням високоточних верстатів, необхідних для виробництва компонентів російського озброєння і техніки, буде жорстким і надійним,
– зауважили в InformNapalm.
Що відомо про російський винищувач Су-57?
- За формою Су-57 має вигляд малопомітного літака – злитий з крил фюзеляж і згладжені форми корпусу. Винищувач може досягати швидкості до 2 450 кілометрів за годину і має дальність польоту приблизно 3 500 кілометрів.
- Хоча російські ЗМІ багато пишуть про його характеристики, мало що відомо про комп'ютерні системи, інтерфейси озброєння, сенсори й можливості взаємодії між пілотованими та безпілотними платформами.
- Нещодавно пропагандистськими ресурсами розлетілося зображення заднього внутрішнього відсіку озброєння літака. Це сталося на тлі активної інформаційної кампанії Кремля щодо готовності Су-57 до експорту.
- Зокрема, країна-агресорка хоче розширити співпрацю з Індією, яка планує створити щонайменше 2 – 3 ескадрильї винищувачів 5-го покоління.