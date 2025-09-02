Почему Су-57 могут строить в Индии?
Власти Индии заявили, что в стране необходимо создать не менее 2-3 эскадрильи истребителей пятого поколения. Удовлетворить этот спрос могут российские Су-57 или американские F-35, сообщает 24 Канал со ссылкой на ANI.
Учитывая рост напряжения между Вашингтоном и Нью-Дели, Россия имеет все шансы получить этот проект.
- Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited уже имеет лицензию на производство российских истребителей Су-30 МКИ на своем заводе в Нашике. При необходимости его могут перепрофилировать под Су-57.
- Кроме того, в Индии есть и другие предприятия, которые изготавливают российское оборудование. Их тоже могут привлечь к процессу производства истребителей, чтобы уменьшить расходы.
Стоит добавить, что администрация Дональда Трампа пыталась продвигать соглашение по американским F-35 для Индии. Однако из-за последних нападки Белого дома из-за покупки российской нефти Нью-Дели больше эти договоренности пока маловероятны.
- Зато российские чиновники уже давно предлагали Индии приобрести Су-57. Индия даже некоторое время участвовали в проекте истребителя, но вышла из него из-за определенных проблем.
- Сейчас же информированные источники говорят, что восстановление старого проекта не исключается из-за геополитической ситуации.
Стоит знать! Индия также разрабатывает собственный проект истребителя пятого поколения. Ожидается, что первый самолет может совершить первый полет до 2028 года, а в эксплуатацию истребитель, вероятно, введут до 2035 года.
Что известно об истребителе Су-57?
Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначен для воздушных боев и поражения наземных и морских целей. Самолет оснащен технологиями стелс, авионикой, имеет возможность применять разнообразные ракеты и бомбы. Разработка Су-57 началась еще в 2000-х годах, а первый полет состоялся в 2010 году.
Отношения США, Индии и России: что известно?
- Отношения США и Индии резко ухудшились, как в августе Трамп ввел дополнительные 25% тарифы на импорт индийских товаров, наказав Нью-Дели за покупку российской нефти. Рекордные пошлины США для Индии достигли 50%, что ударит по торговле между странами.
- В ответ на такие действия Трампа индийские власти решили приостановить закупки американского оружия и самолетов. Хотя ранее Нью-Дели планировали отправить в США министра обороны для достижения договоренностей о закупке военной техники, после объявления пошлин визит отменили.
- Зато Россия стремится усилить сотрудничество с Индией. Российские чиновники уже пообещали предоставить Нью-Дели скидки и помощь в торговом противостоянии с Вашингтоном.