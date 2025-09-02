Почему Су-57 могут строить в Индии?

Власти Индии заявили, что в стране необходимо создать не менее 2-3 эскадрильи истребителей пятого поколения. Удовлетворить этот спрос могут российские Су-57 или американские F-35, сообщает 24 Канал со ссылкой на ANI.

Учитывая рост напряжения между Вашингтоном и Нью-Дели, Россия имеет все шансы получить этот проект.

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited уже имеет лицензию на производство российских истребителей Су-30 МКИ на своем заводе в Нашике. При необходимости его могут перепрофилировать под Су-57.

Кроме того, в Индии есть и другие предприятия, которые изготавливают российское оборудование. Их тоже могут привлечь к процессу производства истребителей, чтобы уменьшить расходы.

Стоит добавить, что администрация Дональда Трампа пыталась продвигать соглашение по американским F-35 для Индии. Однако из-за последних нападки Белого дома из-за покупки российской нефти Нью-Дели больше эти договоренности пока маловероятны.

Зато российские чиновники уже давно предлагали Индии приобрести Су-57. Индия даже некоторое время участвовали в проекте истребителя, но вышла из него из-за определенных проблем.

Сейчас же информированные источники говорят, что восстановление старого проекта не исключается из-за геополитической ситуации.

Стоит знать! Индия также разрабатывает собственный проект истребителя пятого поколения. Ожидается, что первый самолет может совершить первый полет до 2028 года, а в эксплуатацию истребитель, вероятно, введут до 2035 года.

Что известно об истребителе Су-57? Су-57 – российский истребитель пятого поколения, предназначен для воздушных боев и поражения наземных и морских целей. Самолет оснащен технологиями стелс, авионикой, имеет возможность применять разнообразные ракеты и бомбы. Разработка Су-57 началась еще в 2000-х годах, а первый полет состоялся в 2010 году.

Отношения США, Индии и России: что известно?