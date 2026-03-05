"Дерзко и профессионально": скандального Такера Карлсона ограбили на миллионы долларов

У американского журналиста Такера Карлсона, который в 2024 году брал интервью у Путина, похитили крупную партию товара, принадлежащего его бренду. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Компания ALP предлагает вознаграждение в 100 тысяч долларов за точную информацию, которая поможет найти злоумышленника и сам товар. Об этом сообщило издание TMZ.

Что известно об ограблении Такера Карлсона?

Речь идет о бренде ALP Pouches, который принадлежит бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Компания должна была продать лимитированную серию никотиновых паучей под названием "ALP Drifters".

Однако, 23 февраля украли партию из 378 тысяч банок продукции. Это произошло в логистическом объекте Южной Калифорнии посреди белого дня, менее чем через 24 часа после публичного представления продукта. Сумма убытков достигает миллионов долларов.

По словам представителей компании, неизвестный мужчина получил груз, показав документы, которые имели официальный законный вид. Камеры сняли грузовик, когда он выезжал с объекта.

После этого машина двигалась в направлении штата Кентукки, это показала система отслеживания. Однако впоследствии сигнал исчез.

Следователи проводят поиски грузовика с товаром. Полиция подтвердила факт составления протокола 23 февраля, после этого началось расследование.

Пресс-секретарь ALP заявил, что, вероятно, это задержит новую линейку ALP Drifters. Однако компания уже работает над заменой украденной партии товара.

Что известно о журналисте Такере Карлсоне?