Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Карлсона. Российские СМИ радостно подхватили такие откровения и сделали целую нарезку, где Карлсон ругает Украину и хвалит Путина.

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Карлсон не считает Путина врагом

С высоты своей крыши, где он живет, Карлсон не видит причин называть Путина врагом. А на упреки, что этот пропагандист – марионетка Кремля, он дерзко ответил: "Нет, я американец".

"Никто не спросил меня, является ли Путин моим врагом. Почему Путин мой враг? Он мне никогда ничего не сделал, он не называл меня расистом. У меня нет никакой причины злиться на Путина или кого-то еще, пока он не трогает мою страну. Мы никогда не голосовали за то, что в политику США входит ненависть к Путину. У нас есть группа безумцев, которые когда-то решили, что нам нужно избавиться от Путина по какой-то причине, которую никто даже не объяснил", – сказал он.

Среди таких "безумцев" и "врагов демократии" Карлсон назвал Викторию Нуланд. Но понятно, что это камни в огород Демократической партии США.

То есть медийщику нужны причины, чтобы считать Путина врагом. А если личных обид нет – то вроде как и нет оснований критиковать диктатора. Такая логика сводит политику до уровня песочницы.

Насчет Украины Карлсон был еще более "откровенным".

Украина – это источник безумия. Они сделали все, чтобы дестабилизировать Запад. Количество зла, которое идет от этой страны, количество преступлений, которые идут от этой страны, очень значительны,

– высказался он.

Но что это за преступления, Карлсон не сказал. Наверное, к ним относится распинание мальчиков.