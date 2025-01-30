Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Карлсона. Російські ЗМІ радо підхопили такі одкровення та зробили цілу нарізку, де Карлсон ганить Україну і хвалить Путіна.

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Карлсон не вважає Путіна ворогом

З висоти свого даху, де він живе, Карлсон не бачить причин називати Путіна ворогом. А на закиди, що цей пропагандист – маріонетка Кремля, він зухвало відповів: "Ні, я американець".

"Ніхто не спитав мене, чи є Путін моїм ворогом. Чому Путін мій ворог? Він мені ніколи нічого не зробив, він не називав мене расистом. В мене немає жодної причини злитися на Путіна чи когось іще, доки він не чіпає мою країну. Ми ніколи не голосували за те, що в політику США входить ненависть до Путіна. У нас є група безумців, які колись вирішили, що нам потрібно позбутися Путіна з якоїсь причини, яку ніхто навіть не пояснив", – сказав він.

Серед таких "безумців" і "ворогів демократії" Карлсон назвав Вікторію Нуланд. Але зрозуміло, що це камінці в город Демократичної партії США.

Тобто медійникові треба причини, щоб вважати Путіна ворогом. А якщо особистих образ нема – то ніби й нема підстав критикувати диктатора. Така логіка зводить політику до рівня пісочниці.

Щодо України Карлсон був ще "відвертіший".

Україна – це джерело божевілля. Вони зробили все, щоб дестабілізувати Захід. Кількість зла, яка йде від цієї країни, кількість злочинів, які йдуть від цієї країни, дуже значні,

– висловився він.

Але що це за злочини, Карлсон не сказав. Напевне, до них належить розпинання хлопчиків.