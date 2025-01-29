Про це пише 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також Порівняв Путіна з Гітлером: українець, який пережив Голокост, виступив у Бундестазі

Європа засліплена власною колоніальною історією і не бачить очевидного

Цікаво, але колонка Чахояна починається із згадки про фейк десятирічної давнини із "розіп'ятим хлопчиком". Тоді росіяни твердили, що українці у Слов'янську "розп'яли трирічну дитину". Цю абсурдну історію російські ЗМІ, а надто телебачення, тиражувало мільйонній аудиторії.

У 2021 році Путін написав статтю "Про історичну єдність українців і росіян", в якій відмовив Україні в існуванні. Обидва факти для Чахояна – явища одного порядку.

Москва мала багато шансів, але неодноразово не змогла скинути свою імперську шкіру. Поразки в Кримській війні та російсько-японській війнах не призвели до розплати. На відміну від Іспанії, Португалії чи Бельгії, які відмовилися від колоній і перетворилися на постімперські нації, Росія розглядала свої втрати як тимчасові невдачі. Навіть розпад Радянського Союзу після принизливої ​​поразки в Афганістані не знищив цього імперського етосу,

– пише Чахоян.

Він навів приклад, що Іван Грозний вкрав українську історію, оголосивши Московію спадкоємицею Київської Русі. Європа спершу відмовлялася підігравати і позначала російські території саме як Московію.

"Можливо, власна заплутана історія Заходу з колоніалізмом робить нас сліпими до очевидного. Науковці обійшли кривавий спадок Російської імперії, і ми, схоже, боремося з наданням прав 40 мільйонам українців, донедавна нації без громадянства. Натомість ми дозволяємо Росії – метрополії – формувати дискурс", – зауважує дослідник.

Але Путін – не виняток, а правило. А росіяни – не безвольні жертви режиму, як комусь хотілося би думати на Заході. Вони цілком свідомо підтримують війну проти України. Тому, що пропаганда позбавляє їх від визнання власної причетності до злочинів. Таким чином, "Путін не нав'язує росіянам зовнішньополітичні погляди – він висловлює те, у що багато з них уже вірять".

Войовничість Росії випливає з глибокої порожнечі незахищеності, яку неможливо заповнити. Вдома її народ змирився з гнобленням, апатичний, завжди жертва. Проте, коли вони звертають свій погляд назовні, жителі Російської Федерації переймають мислення колонізаторів, які шукають сенс у підкоренні сусідів. Це не вроджена риса, а викривлений цикл проєкції, накладання насильства на інших як засіб подолання та придушення пам'яті про колись пережите насильство,

– акцентує Чахоян.

Тож Україна бореться не за територію, а за історичну справедливість і правду. Росіяни мають запам'ятати: не було розіп'ятого хлопчика. Були злочини Росії, її агресія щодо сусідів і крадіжки їхньої історії. Полуда, яка підтримує імперію, має спасти, а Росія – програти.