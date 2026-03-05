"Зухвало та професійно": скандального Такера Карлсона пограбували на мільйони доларів
- У США викрали велику партію товару бренду ALP Pouches, що належить журналісту Такеру Карлсону, на суму в мільйони доларів.
- Слідчі проводять пошуки вантажівки.
В американського журналіста Такера Карлсона, який у 2024 році брав інтерв'ю у Путіна, викрали велику партію товару, що належить його бренду. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.
Компанія ALP пропонує винагороду у 100 тисяч доларів за точну інформацію, яка допоможе знайти зловмисника та сам товар. Про це повідомило видання TMZ.
Що відомо про пограбування Такера Карлсона?
Йдеться про бренд ALP Pouches, який належить колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Компанія мала продати лімітовану серію нікотинових паучів під назвою "ALP Drifters".
Однак, 23 лютого вкрали партію із 378 тисяч банок продукції. Це сталося в логістичному об'єкті Південної Каліфорнії посеред білого дня, менш ніж через 24 години після публічного представлення продукту. Сума збитків сягає мільйонів доларів.
За словами представників компанії, невідомий чоловік отримав вантаж, показавши документи, які мали офіційний законний вигляд. Камери зняли вантажівку, коли вона виїжджала з об'єкта.
Після цього машина рухалась у напрямку штату Кентуккі, це показала система відстеження. Однак згодом сигнал зник.
Слідчі проводять пошуки вантажівки з товаром. Поліція підтвердила факт складання протоколу 23 лютого, після цього розпочалось розслідування.
Прессекретар ALP заявив, що, ймовірно, це затримає нову лінійку ALP Drifters. Однак компанія вже працює над заміною вкраденої партії товару.
Що відомо про журналіста Такера Карлсона?
Такер Карлсон – американський журналіст і телеведучий, який тривалий час працював на телеканалі Fox News. Він став відомим завдяки політичному токшоу Tucker Carlson Tonight і своїм ультраконсервативним поглядам. Карлсона також часто критикують за просування теорій змови та антивакцинаторських наративів, а також за виступи проти абортів, фемінізму, ЛГБТ та мігрантів.
Нещодавно він заявив, що не вважає ворогом президента Росії Володимир Путін і вважає ставлення до нього упередженим. Під час розмови Карлсон також різко висловився про Україну, назвавши її "джерелом божевілля" та звинувативши у дестабілізації Заходу, а критику на свою адресу щодо можливих проросійських симпатій відкинув.
У 2024 році Такер Карлсон взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, під час якого російський очільник робив цинічні заяви про Україну та пропагандистськи перекручував історичні факти. Після цього Карлсон записав інтерв'ю з головою російського МЗС Сергієм Лавровим, що, за оцінками експертів, могло бути частиною спроби створити несприятливі умови для української делегації у США.
Американський журналіст також скаржився, що його спроби взяти інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського були зірвані урядом США та посольством у Києві, що, на його думку, обмежувало журналістську свободу та можливість висвітлити українську позицію.