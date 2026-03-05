Компанія ALP пропонує винагороду у 100 тисяч доларів за точну інформацію, яка допоможе знайти зловмисника та сам товар. Про це повідомило видання TMZ.

Що відомо про пограбування Такера Карлсона?

Йдеться про бренд ALP Pouches, який належить колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Компанія мала продати лімітовану серію нікотинових паучів під назвою "ALP Drifters".

Однак, 23 лютого вкрали партію із 378 тисяч банок продукції. Це сталося в логістичному об'єкті Південної Каліфорнії посеред білого дня, менш ніж через 24 години після публічного представлення продукту. Сума збитків сягає мільйонів доларів.

За словами представників компанії, невідомий чоловік отримав вантаж, показавши документи, які мали офіційний законний вигляд. Камери зняли вантажівку, коли вона виїжджала з об'єкта.

Після цього машина рухалась у напрямку штату Кентуккі, це показала система відстеження. Однак згодом сигнал зник.

Слідчі проводять пошуки вантажівки з товаром. Поліція підтвердила факт складання протоколу 23 лютого, після цього розпочалось розслідування.

Прессекретар ALP заявив, що, ймовірно, це затримає нову лінійку ALP Drifters. Однак компанія вже працює над заміною вкраденої партії товару.

Що відомо про журналіста Такера Карлсона?