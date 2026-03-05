Компания ALP предлагает вознаграждение в 100 тысяч долларов за точную информацию, которая поможет найти злоумышленника и сам товар. Об этом сообщило издание TMZ.
Читайте также Совершил самое успешное ювелирное ограбление в истории: в США случайно депортировали преступника
Что известно об ограблении Такера Карлсона?
Речь идет о бренде ALP Pouches, который принадлежит бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Компания должна была продать лимитированную серию никотиновых паучей под названием "ALP Drifters".
Однако, 23 февраля украли партию из 378 тысяч банок продукции. Это произошло в логистическом объекте Южной Калифорнии посреди белого дня, менее чем через 24 часа после публичного представления продукта. Сумма убытков достигает миллионов долларов.
По словам представителей компании, неизвестный мужчина получил груз, показав документы, которые имели официальный законный вид. Камеры сняли грузовик, когда он выезжал с объекта.
После этого машина двигалась в направлении штата Кентукки, это показала система отслеживания. Однако впоследствии сигнал исчез.
Следователи проводят поиски грузовика с товаром. Полиция подтвердила факт составления протокола 23 февраля, после этого началось расследование.
Пресс-секретарь ALP заявил, что, вероятно, это задержит новую линейку ALP Drifters. Однако компания уже работает над заменой украденной партии товара.
Что известно о журналисте Такере Карлсоне?
Такер Карлсон – американский журналист и телеведущий, который долгое время работал на телеканале Fox News. Он стал известным благодаря политическому токшоу Tucker Carlson Tonight и своим ультраконсервативным взглядам. Карлсона также часто критикуют за продвижение теорий заговора и антивакцинаторских нарративов, а также за выступления против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов.
Недавно он заявил, что не считает врагом президента России Владимир Путин и считает отношение к нему предвзятым. Во время разговора Карлсон также резко высказался об Украине, назвав ее "источником безумия" и обвинив в дестабилизации Запада, а критику в свой адрес относительно возможных пророссийских симпатий отверг.
В 2024 году Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина, во время которого российский глава делал циничные заявления об Украине и пропагандистски искажал исторические факты. После этого Карлсон записал интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым, что, по оценкам экспертов, могло быть частью попытки создать неблагоприятные условия для украинской делегации в США.
Американский журналист также жаловался, что его попытки взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского были сорваны правительством США и посольством в Киеве, что, по его мнению, ограничивало журналистскую свободу и возможность осветить украинскую позицию.