Танцовщица и президент ученического совета: в Днепре россияне ракетой убили 15-летнюю Марию Лебедь

Россияне 14 января унесли жизни 30 жителей Днепра. Самой молодой жертвой стал 15-летний ребенок.

Об убитой девочке рассказала ее сестра Алиса. Она собирает деньги на помощь для семьи.

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"Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни. Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет (ракета попала в дом)", – написала Алиса в соцсетях.



Россияне убили 15-летнюю Марию / Фото из соцсетей Алисы Фридман

Что известно о Марии

Знакомая погибшей Евгения Бондаренко рассказала, что мама девочки Оксана на момент обстрела находилась на работе. Женщина не знала, что случилось с ее дочерью.

"Первым побежал на место происшествия родной брат, но дома уже не было…", – написала Евгения.

На странице местного танцевального клуба "Каскад" сообщили, что Мария была в их коллективе. Также известно, что ребенок учился в 9 классе Учебно-воспитательного комплекса №66 города Днепр. Она возглавляла ученический совет.



Мария занималась танцами / Фото клуба "Каскад"

Врачи борются за жизнь ребенка

Заметьте! Помочь семье Марии Можно по ссылке.

Советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко сообщила, что в больнице находятся более 30 раненых в результате ракетной атаки. В частности, 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них – девятилетняя девочка.

"Она гуляла возле дома, когда россияне направили туда свою ракету", – рассказала советница.

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