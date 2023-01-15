Танцівниця та президентка учнівської ради: у Дніпрі росіяни ракетою вбили 15-річну Марію Лебідь
Джерело:Alisа Fridman
Росіяни 14 січня забрали життя 30 мешканців Дніпра. Наймолодшою жертвою стала 15-річна дитина.
Про вбиту дівчинку розповіла її сестра Аліса. Наразі вона збирає гроші на допомогу для сім'ї.
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"Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті. Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, шалено веселої сестри більше немає (ракета влучила в будинок)", – написала Аліса у соцмережах.
Росіяни вбили 15-річну Марію / Фото з соцмереж Аліси Фрідман
Що відомо про Марію
Знайома загиблої Євгенія Бондаренко розповіла, що мама дівчинки Оксана на момент обстрілу перебувала на роботі. Жінка не знала, що трапилося з її донькою.
"Перший побіг на місто події рідний брат, але будинку вже не було…", – написала Євгенія.
На сторінці місцевого танцювального клубу "Каскад" повідомили, що Марія була у їхньому колективі. Також відомо, що дитина навчалася в 9-му класі Навчально-виховного комплексу №66 міста Дніпро. Вона очолювала учнівську раду.
Марія займалася танцями / Фото клубу "Каскад"
Лікарі борються за життя дитини
Радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко повідомила, що у лікарні перебувають понад 30 поранених внаслідок ракетної атаки. Зокрема, 12 людей у важкому стані. Серед них – 9-річна дівчинка.
"Вона гуляла біля будинку, коли росіяни скерували туди свою ракету", – розповіла радниця.